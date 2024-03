‘Baila como puedas’ aboca a TVE a un catastrófico lunes con audiencias de cancelación

‘Baila como puedas’, el nuevo formato de baile de TVE con Anne Igartiburu al frente, se encuentra herido de muerte como ya apuntábamos la semana pasada tras su estreno. El primer programa anotó un catastrófico 7,1% de cuota de pantalla y ese mal debut hacía presagiar que el programa iba a ser uno de los grandes fracasos de la temporada.

Esa debacle se ha confirmado en su segunda emisión, que ha bajado a un inasumible 5,5% de share y apenas 400 mil espectadores de media. Son cifras impropias de una cadena generalista que vaticinan su pronta desaparición del prime time o un cambio de día de emisión.

💃​🕺​​ #BailaComoPuedas @BailaConTVE en @la1_tve fue visto en algún momento por 2.604.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA).



🗣️ El programa alcanza 402.000 espectadores y el 5.5% de cuota de pantalla. #Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/5wCQ3GRJRd — Barlovento Comunicación (@blvcom) March 19, 2024

Y es que ‘Baila como puedas’ ha tenido una competencia realmente feroz. Telecinco movió ficha y colocó la gala de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ en lunes a pesar de estar prevista para el martes con la finalidad de torpedear a esta nueva apuesta de la 1 de TVE. Era su respuesta a meses de obsesión por deslucir a ‘GH VIP’ y ‘GH DÚO’.

Con un 16,8% y un 15,3% que ha firmado el concurso de supervivencia de Mediaset estos dos primeros lunes, más los sólidos y estables datos de la serie turca ‘Hermanos’ en Antena 3, el talent show producido por Zeppelin no ha tenido opciones de hacerse un hueco en la parrilla. Ni las tendrá.

A ‘Baila como puedas’ no le ha servido de nada tener un casting con rostros como Lydia Lozano o el Maestro Joao. La cadena pública está bebiendo últimamente de nombres del universo Telecinco para atraer a unos públicos que no llegan a sintonizar o no se logran fidelizar a juzgar por los desastrosos resultados.

Con todo, tras ese demoledor 5,5% de cuota de pantalla y esos escasos 400 mil televidentes de su segunda gala, a TVE no le queda más remedio que claudicar y retirar el programa de la noche del lunes y del prime time en general como se ha hecho con el espacio de Silvia Intxaurrondo, pues ‘Baila como puedas’ ya es insalvable y solo cabe en un late night.