‘Supervivientes’ no tiene rival ni en lunes y deja a ‘Baila como puedas’ herido de muerte en TVE

‘Supervivientes 2024‘ ha hecho triplete en Telecinco después del gran estreno del jueves (21,7%) con los grandes resultados obtenidos por ‘Conexión Honduras’ el domingo y por ‘Tierra de Nadie’ ayer lunes. Ambos espacios líderes absolutos con un 16,9% y un 16,8% respectivamente. Se trata de un arranque muy prometedor que supera al de la anterior edición y que vaticina una temporada espectacular.

Eso sí, los espectadores del reality de aventuras están acostumbrados a que la gala que presenta Carlos Sobera se emita en la noche de los martes. Es su día primigenio. Sin embargo, como ya adelantamos en primicia en El Televisero, Telecinco quiso mover ficha y programarla en lunes para torpedear el estreno de ‘Baila como puedas‘ en TVE, apuesta importante para la cadena pública que llevaba meses promocionando.

Una estrategia por parte de Mediaset que no ha podido resultar más fructífera, pues ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ anotó un potente 16,8% de share mientras que el nuevo talent de baile de La 1 conducido por Anne Igartiburu se pegó un tremendo batacazo con un nefasto 7,1%. Es decir, el reality hondureño le superó en casi diez puntos porcentuales.

El buen casting de ‘Baila como puedas’ no ha servido para atrapar a la audiencia y su ejecución ha sido fallida como así reseñaron muchos televidentes en redes; pues, además de comenzar al filo de las once de la noche (algo inadmisible para un formato familiar), hubo una introducción de una hora y los bailes no arrancaron hasta pasadas las doce. Este despropósito mató al formato frente a una feroz competencia.

Además, ‘Supervivientes’, que fue la oferta líder con holgura de todas las televisiones, también se impuso con rotundidad a ‘Hermanos’ en Antena 3 y le arrebató el liderazgo de pleno, conformándose con un 13,1% de cuota de pantalla. De este modo, el culebrón turco pierde la hegemonía en el primer prime time de la semana después de mucho tiempo.

El interés por la nueva emisión del concurso de supervivencia fue muy considerable, pues arrancó con un 10% tras el mal arrastre de ‘Allá tú’ y llegó a rozar el 30% en el momento más crítico de la noche: cuando Ángel Cristo se plantó y encaró ante la organización por pretender leerle la carta de Bárbara Rey y cuando se enfrentó a Carmen Borrego en un puente de la concordia que saltó por los aires.