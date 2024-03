Terelu Campos no nombra a Alessandro Lequio pero este dardazo en TVE va por él

Después de plantar a ‘D Corazón‘ el pasado fin de semana tras haber sido ingresada de urgencia por una neumonía, Terelu Campos ha reaparecido este domingo en el espacio que conducen Jordi González y Anne Igartiburu en TVE. Y en su regreso, la colaboradora ha contado como se encuentra y ha aprovechado para contestar a algunas de las cosas que se han dicho de ella, sobre todo lo que llegó a soltar Alessandro Lequio en ‘Vamos a ver’.

«Espero que mi médico no me regañe mucho por estar aquí», bromeaba Terelu y es que parece que sus médicos le habían pedido reposo y que estuviera unos días sin trabajar. La colaboradora ha dejado claro que «todas las cosas respiratorias y del pulmón no son cualquier cosa y yo no contribuyo mucho con algún vicio malo y asqueroso que no es conveniente».

¡Vente a #DCorazón!



Le damos la bienvenida a Terelu, la primera entrevista en nuestro plató tras su ingreso por una neumonía



— La 1 (@La1_tve) March 17, 2024

Y precisamente, al hablar de su afición al tabaco, Terelu Campos ha aprovechado para contestar de forma indirecta a lo que Alessandro Lequio llegó a decir en ‘Vamos a ver’ asegurando que la colaboradora había estado fumando dentro del hospital en el que estaba ingresada. «Llevo nueve días sin fumar, a pesar de lo que digan otros en otros sitios», recalcaba la hija de María Teresa Campos.

Unas palabras que llegan después de que Alessandro Lequio llegara a soltar una barbaridad sobre ella en el programa que presenta Joaquín Prat y que obligó al presentador a pararle los pies. «Ayer la vieron por un pasillo de las habitaciones privadas de la Fundación Jiménez Díaz y dicen que iba con una especie de pijama de raso azul sin bata ni mascarilla y que tenía buen aspecto. De ahí que se haya fumado un pitillo», fue lo que dijo el italiano en Telecinco.

Tras ello, Jordi González ha querido preguntarle a su compañera y amiga si a raíz de este susto ha decidido dejar el tabaco. En ese sentido, Terelu Campos destacaba que para ella el llevar nueve días sin fumarse ni un solo cigarro ya era un gran paso. «Ojalá pudiera decir que lo he dejado para siempre, pero yo soy una bestia», reconocía.

Por último, Terelu ha contado como ha vivido el estar ingresada en la misma habitación en la que falleció en septiembre su madre María Teresa Campos. «A lo mejor las cosas pasan por algo, quiero pensar que es así», aseveraba la malagueña. Y también reconocía que cometió el gran error de no haber acudido al hospital antes pues ya el viernes tuvo mucha fiebre y aguantó hasta el sábado.