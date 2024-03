Joaquín Prat no permite a Alessandro Lequio su «barbaridad» sobre Terelu y actúa así

Terelu Campos ha recibido el alta médica este martes tras tres días hospitalizada por una neumonía aguda y, cuando ‘Vamos a ver’ ha abordado esta buena noticia, Alessandro Lequio ha soltado una información que ha escamado a Joaquín Prat y por la que, más tarde, se ha visto obligado a interrumpir el programa para desmentirlo al tratarse de una «auténtica barbaridad».

«Ayer la vieron por un pasillo de las habitaciones privadas de la Fundación Jiménez Díaz y dicen que iba con una especie de pijama de raso azul sin bata ni mascarilla y que tenía buen aspecto. De ahí que se haya fumado un pitillo», ha comentado el colaborador, asegurando que Terelu, tras recibir el alta hospitalaria, se había fumado su primer cigarro pese a seguir convaleciente de una afección respiratoria.

«¿Qué dices? Qué va, después de salir de una neumonía… que no hombre, que no», le ha rebatido Joaquín Prat. «Igual esta es una buena oportunidad para dejar el vicio», ha añadido el presentador. «Iba por los pasillos sin mascarilla y, cuando tienes neumonía, normalmente llevas mascarilla, pero ella no», ha insistido Alessandro Lequio, reprobando así que Terelu Campos no fuera responsable en un centro sanitario.

Inmediatamente, se ha cambiado de tema, pero, minutos después, Joaquín se ha visto en la necesidad de matizar una parte de esos datos ofrecidos por el conde y desmentir categóricamente una información concreta. «Que Terelu pasea sin mascarilla por los pasillos de la Jiménez Díaz, como todo el mundo», ha matizado.

«Pero si tienes neumonía, sí te pones mascarilla», se ha reafirmado Lequio. «No tienes que llevar mascarilla y lo de fumar es una auténtica barbaridad», ha elevado el tono Joaquín Prat, subrayando que era falso que Terelu haya aparecido fumando tras salir de la fundación.

«A mi es lo que me han contado y me reafirmo», ha sostenido Alessandro. «Es mentira, lo que te han dicho en cuanto al tabaco es absolutamente mentira. Te puedo asegurar que Terelu no tiene ni puñeteras ganas de fumar un cigarro», ha apuntado por su parte Isabel Rábago.