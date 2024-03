El desencuentro de Joaquín Prat y Patricia Pardo que acaba con órdago en ‘Vamos a ver’

Joaquín Prat y Patricia Pardo no comenzaron muy en sintonía este martes en ‘Vamos a ver’. Los presentadores del programa de Telecinco arrancaron la emisión en completo desacuerdo y sus diferencias no se esfumaron. Tal fue la tensión entre ambos, que la periodista terminó envalentonándose y aceptó una arriesgada apuesta por parte del comunicador.

El presentador de ‘Vamos a ver’ regresó a plató este martes después de haber estado ausente durante el inicio de semana, y se encontró con un inesperado enfrentamiento con su compañera. Nada más repasar los temas ‘El club social’ del programa, quedó claro que había uno en el que los dos periodistas no se podían poner de acuerdo: Kate Middleton.

Joaquín Prat y Patricia Pardo, a la gresca por Kate Middleton

Una vez terminó de repasar el sumario del programa, Joaquín Prat fue muy contundente con su teoría sobre la princesa de Gales y acabó lanzando un órdago a Patricia Pardo. «Me apuesto 1.000 euros, buenos días a todos, que no es Kate Middleton», aseguró de forma rotunda el comunicador nada más arrancar la emisión, que tuvo una rápida contestación por parte de su copresentadora.

Joaquín Prat en ‘Vamos a ver’

«Ya estamos. Sí, que es Kate Middleton», replicó Patricia Pardo, visiblemente agotada de la actitud escéptica del presentador de Telecinco, que insistió entre sus compañeros en convertir el debate en algo más serio. «Madre mía, ¿quién entra en la apuesta?», preguntó el periodista, muy firme en sus sospechas, al resto de la mesa.

Para sorpresa de la periodista, el resto de tertulianos de ‘Vamos a ver’ se pusieron del lado de Joaquín Prat, poniendo en duda la autenticidad de las últimas imágenes publicadas. «Claro que no es Kate Middleton», volvió a insistir el compañero de Patricia Pardo, que no terminaba de creerse la determinación del periodista. «¿Lo piensas de verdad?», preguntó la comunicadora.

«¿En serio piensas tú que es Kate Middleton?», respondió asombrado el presentador de Telecinco. Sin embargo, Pardo insistió en que muchos no reconocen a la princesa en esas imágenes porque no suele verse en público sin maquillaje y con vestimenta informal. «Estamos acostumbrados a verla en actos oficiales… Está sin maquillar, relajada, con ropa deportiva», señaló la periodista.

Pero Joaquín Prat no estaba dispuesto a dejarse convencer. «No, no, es que no es ella pero, ¿Te apuestas 1.000 euros conmigo a que no es ella?«, propuso el presentador, muy serio, a su compañera de mesa. Patricia Pardo aceptó sin dudarlo un segundo, y Prat ya comenzó a alardear. «Me debes mil pavos», bromeó el periodista. «Bueno, eso lo dirás tú. Sé que es ella, no me cabe duda», insistió la presentadora.