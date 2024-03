El palo sin contemplación de Patricia Pardo a Mediaset por la nueva «presentadora» de ‘SV’

Este miércoles 13 de marzo se conocía que Mediaset había decidido poner al frente de la última hora de ‘Supervivientes 2024’ a una presentadora hecha por Inteligencia Artificial (IA). Una noticia que provocaba la indignación de muchos profesionales de la comunicación. Tal es el caso de Patricia Pardo, que ha mostrado su enfado este jueves en ‘Vamos a ver’.

Alba Renai ha sido diseñada por Mediaset como una influencer virtual para conducir ‘Supersecretos con Alba Renai’, donde dará la última hora del reality de supervivencia. Sobre ello se ha pronunciado, muy duramente, la presentadora del magacín matinal de Telecinco, quien reconoce sentirse «amenazada».

«Déjame que te toque porque quiero celebrar poder estar al lado de un presentador en carne y hueso», empezaba diciendo Patricia Pardo, dirigiéndose a su compañero Joaquín Prat. «Bueno, yo de momento no me siento amenazado, teniendo en cuenta que la nueva compañera de realidad virtual es mujer«, matizaba él. Sin embargo, la gallega era contundente: «Yo sí».

Patricia Pardo critica la estética de la presentadora creada por IA

Joaquín Prat y Patricia Pardo en ‘Vamos a ver’

Y es que, la presentadora de ‘Vamos a ver’ no solo teme acabar perdiendo su puesto de trabajo si estas nuevas incorporaciones se hacen habituales, sino que, además, no ve justa la estética elegida para Alba Renai. «Claro, fíjate, no es un hombre viejo y calvo, ¿verdad?», ha protestado, poniendo de manifiesto su indignación.

Patricia Pardo cree que contar esto públicamente «era más que necesario». Y ha dejado claro que «por suerte» todos los que se encuentran en la mesa de ‘Vamos a ver’ son colaboradores reales. «Suerte que estamos todos aquí y somos de carne y hueso, nos cabreamos y equivocamos porque somos humanos. Como digo, somos de carne y hueso», ha sentenciado la conductora del magacín.