Medidas disciplinarias contra Carmen Borrego en ‘Supervivientes’ por este severo motivo

Carmen Borrego se está tomando demasiadas licencias en ‘Supervivientes 2024’ y la organización le ha dado un severo toque de atención que viene a confirmar que han dicho ‘hasta aquí’. La colaboradora se niega a hacer las pruebas un día sí y otro también y la falta de respeto al equipo del reality y a sus compañeros en absoluta.

Al equipo porque no rema a favor de obra y su actitud no ayuda al transcurso del concurso. Y a sus compañeros de grupo porque, con su pasividad y su carácter derrotista, no hace más que perjudicar al resto de integrantes: Arantxa del Sol, Ángel Cristo, Claudia, Mario, Miri y Kike Calleja. Todos ellos se quedan sin optar a recompensas por su culpa, pero parece que ninguno tiene los arrestos de rebelarse ante ella y ponerle las pilas.

Es precisamente lo que volvió a ocurrir este lunes durante la segunda entrega de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’. Carmen Borrego, a pesar de mostrarse dada a participar en una decisiva prueba, terminaba dejando plantada a la organización en el último momento. Y además con una actitud altiva y prepotente. Dos rasgos que definen con bastante precisión el comportamiento de la Campos desde que puso un pie en Honduras.

En esta ocasión, los concursantes debían subirse a una plataforma que flotaba en el mar para medirse en duelo con otro superviviente del equipo contrario. Armados con un tridente, los náufragos tenían que intentar tirar a su compañero al agua sin forcejear con las manos. Solo usando ese elemento. Una prueba que, a priori, no revestía riesgos, pero que Carmen se negó a disputar.

La dirección de ‘Supervivientes’ toma cartas en el asunto

«No, no, no. Ni Carmen ni San Carmen ni la virgen del Carmen ni nadie», clamó con sus ínfulas de superioridad. «He sobrepasado todo y esto ya no lo sobrepaso, no me voy a subir», replicó. «Pero si hace cinco minutos me has dicho ‘lo hago yo'», le recriminó Laura Madrueño. También Carlos Sobera le intentó animar sin éxito. «Lo estoy intentado y creo que todo el mundo tiene que saber que lo estoy intentando. No me voy a hacer daño bajo ningún concepto», sentenció una Carmen Borrego impenitente.

Esta polémica decisión de la hermana de Terelu Campos tuvo una consecuencia directa; que su equipo perdiese y, por ende, fuesen los componentes de Playa Olimpo los vencedores de una prueba muy determinante que les otorgaba un privilegio crucial: poder comer por primera vez una suculenta fuente de espaguetis con albóndigas.

Sorprendentemente, los compañeros de Carmen Borrego no le reprocharon nada, pero lo cierto es que la dirección de ‘Supervivientes’ por fin tomó cartas en el asunto tras su reincidencia, tomando una drástica determinación que ha dejado muy tocada a la concursante. A través de Laura Madrueño, se anunciaron medidas disciplinarias contra ella. Una sanción por desoír a los responsables del formato y no prestarse al juego.

Carmen Borrego fue severamente penalizada cuando la organización dio la oportunidad de comerse las sobras de la recompensa al equipo perdedor. A todos, menos a ella por haberse negado a participar en esa prueba e ir en contra de las dinámicas del programa. Así, ha sido la única que no ha podido comer en un momento de especial debilidad sin fuego y con una mínima dotación diaria. Las cámaras captaron sus lágrimas. Esta severa represalia podría sumirla en un nuevo bajón y darle la estocada final.