Carmen Borrego deja tirada a la organización de ‘Supervivientes’ en directo y es penalizada

El paso de Carmen Borrego por ‘Supervivientes 2024‘ sigue dando mucho que hablar y no para bien precisamente. Su actitud altiva y prepotente y su pasividad en las pruebas han hastiado a la audiencia del concurso y a los propios presentadores. El colmo se ha vivido con el último feo de Carmen al equipo y al público en ‘Tierra de Nadie’ al negarse a participar en el juego de recompensa.

En concreto, los concursantes debían subirse a una plataforma que flotaba en el mar para medirse en duelo con otro concursante. Armados con un tridente, los náufragos tenían que intentar tirar a su compañero sin forcejear con las manos. Solo usando ese elemento. Una prueba que, a priori, no revestía riesgo alguno, pero que ha aterrado a Carmen Borrego hasta tal punto de que la hija de María Teresa Campos ha dejado plantada a la organización en el último momento.

«Carmen Borrego se está subiendo a la plataforma, pero ahora parece que no está muy convencida», ha anunciado Laura Madrueño. «No, no, no. Ni Carmen ni San Carmen ni la virgen del Carmen ni nadie», ha espetado nerviosa. «He sobrepasado todo y esto ya no lo sobrepaso, no me voy a subir», ha replicado. «Pero si hace cinco minutos me has dicho ‘lo hago yo'», le ha asegurado la presentadora. También Carlos Sobera ha intentado animarla sin éxito. «Lo estoy intentado y creo que todo el mundo tiene que saber que lo estoy intentando. No me voy a hacer daño bajo ningún concepto», ha sentenciado visiblemente enfada.

«¿Ahora por esta chorrada te vas a retirar del juego? Venga hombre, me da una pena terrible que se marche sin jugar», le ha transmitido un Sobera decepcionado desde plató. «Nadie puede decir que no he intentado ni he superado cosas aquí, estoy hoy que no puedo porque tengo muchísima ansiedad y no puedo ni respirar. Lo siento, se me sale el corazón», ha vuelto a esgrimir la menor de las Campos para justificar su falta de respeto al programa.

También Aurah, su rival, se ha quejado desde la plataforma, lo que ha terminado colmando la paciencia del presentador: «Como esto siga así, voy yo personalmente allí y hago yo la prueba solo, hombre».

Carlos Sobera estalla ante la falta de respeto de Carmen Borrego: «¿Qué está pasando?»

Lejos de quedarse ahí, Carlos apuntaba: «¿Que está pasando? De verdad que no lo entiendo. Llevan diez días resistiendo todo tipo de pruebas… y de repente se nos vienen abajo, es como si el efecto acumulativo hiciera que la mayor gilipollez les convirtiera en concursantes inútiles cuando están demostrando que son bárbaros durante diez días, que lo que han hecho cualquiera no lo hace». Tras estas palabras, Laura Madrueño ha comunicado que la polémica decisión de Carmen Borrego ha provocado que su equipo perdiese y, por ende, fuese Playa Olimpo los vencedores de la prueba.

Carmen Borrego se arrepiente y decide retirarse del juego de recompensa 💥



🏝️ #TierraDeNadie2

🔵 https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/2vlrMdYTyt — Telecinco (@telecincoes) March 18, 2024

Finalmente, Carmen Borrego ha sido penalizada por parte de la organización de ‘Supervivientes 2024’ cuando han dado la oportunidad de comerse las sobras de la recompensa al equipo perdedor menos a ella por haberse negado a participar en esa prueba. Así, ha sido la única que no ha podido comer.