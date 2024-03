Samanta Villar se revuelve de su asiento por lo que oye a Paloma Zorrilla en ‘Espejo Público’

Samanta Villar se puso seria este lunes con Paloma Zorrilla en mitad de un debate en ‘Espejo Público’. Las palabras de la abogada causaron mucho revuelo en el programa presentado por Lorena García. Especialmente entre colaboradoras como la catalana, que no dudó en frenar a su compañera y dejar clara su indignación por lo que estaba insinuando.

‘Espejo Público’ puso este lunes sobre la mesa de debate el nuevo protocolo diocesano dirigido a los sacerdotes para evitar los abusos sexuales y garantizar la protección de los menores y adultos vulnerables. «Este protocolo se necesita en todas las instituciones en las que se trata con menores, y tiene todo el sentido del mundo», comenzó señalando Villar.

«Debería existir, como existe en Estados Unidos, un protocolo sobre cómo se debe tratar con menores, tanto en el lenguaje como en los gestos e incluso en el contacto físico», insistió Samanta Villar antes de que Lorena García diese paso a Paloma Zorrilla. «Creo que hemos llegado a un mundo de la censura absoluta, mucho más que en el siglo XVI», comenzó explicando Zorrilla.

Samanta Villar estalla contra Paloma Zorrilla

«Yo, si fuera un hombre, no me subiría solo a un ascensor con una mujer nunca», sentenció la abogada, que se alejaba entonces completamente del tema que estaban tratando en el debate. «Esto es autocensura en todo caso. Nadie se lo impone a la iglesia, es un protocolo lanzado por ellos mismos», contradecía entonces la presentadora a la tertuliana.

Samanta Villar y Paloma Zorrilla en ‘Espejo Público’

«Están tomando medidas y no solamente son los curas. Un adulto que se encuentra en un ascensor con una mujer puede tener un problema, únicamente por estar solo con una mujer. Tenemos una ley tan terrible, que da tanta inseguridad jurídica, que si yo fuera hombre me protegería», insistió Zorrilla antes de ser cortada por Samanta Villar.

«Pero esto va de menores. ¿Qué tiene que ver?», exclamó la periodista, muy molesta con el enfoque de la abogada. «Esto no va de mujeres, va de menores, de proteger niños, y de proteger a los propios curas, porque si siguen este protocolo no tendrán ningún problema», explicó Villar, aún muy alterada por la situación.

«Esto protege a menores y a curas ¿Qué tiene que ver aquí la mujer?», volvió a preguntar Samanta Villar, esperando que su compañera recapacitase. «No, no, protege a todos», señaló Paloma Zorrilla intentando defenderse, pero Lorena García no tardó en corregirla. «Hombre, a menores, Paloma, se habla específicamente de menores. El arzobispado de Cartagena no dice nada de mujeres», sentenció la tertuliana.

Entonces, Lorena García decidió intervenir para aliviar la tensión. «Pero aquí hablamos de menores en general, chicos y chicas, se entiende que se habla de todos», señaló la presentadora. «Sí, da igual que seamos hombres o mujeres, o lo que ahora se quieran inventar. Es algo absolutamente claro que con la situación actual cualquier cosa es sospechosa y hay que protegerse», acabó señalando Zorrilla para zanjar el tema.