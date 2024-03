Susanna Griso evita nombrar a Mercedes Milá pero este golpe va para ella en ‘Espejo Público’

Mercedes Milá no dudaba en mostrarse indignada en sus redes sociales con la decisión de la Audiencia de Barcelona de poner en libertad provisional bajo fianza a Dani Alves tras ser condenado por violar a una joven en una discoteca. Una publicación que parece no haberle gustado a Susanna Griso a decir por sus palabras en ‘Espejo Público‘.

«Si pagas un millón de euros puedes violar», era la frase con la que Mercedes Milá condenaba la posible puesta en libertad de Dani Alves si paga el millón de euros de fianza que ha decretado la Audiencia de Barcelona. Una cifra que el futbolista aún no ha conseguido reunir.

Este viernes, ‘Espejo Público’ analizaba la última hora en torno al caso de Dani Alves y sus colaboradores se mojaban sobre si ellos le dejarían el dinero para pagar la fianza a un amigo si estuviera en la situación del futbolista. Una pregunta a la que la propia Susanna Griso no podía responder ante la indignación que tenía.

«Yo no me he pronunciado porque estoy muy rabiosa con este tema«, aseveraba ante sus colaboradores. Y justo después dejaba claro cual era la razón para su enfado. «Me parece que está habiendo una demagogia, un populismo… Se están diciendo tantas barbaridades…«, seguía diciendo la presentadora visiblemente molesta.

Susanna Griso, cabreada por lo que Mercedes Milá publicó de Dani Alves

Tras ello, Susanna Griso explicaba por qué decía eso. «Como eso de que si tienes dinero sales de la cárcel. Que si eres rico sales de la cárcel antes de que si no lo eres. ¡Nos hemos cansado de decir que la fianza es proporcional al patrimonio que tiene la persona!», destacaba cuestionando a los que utilizan ese tipo de argumentos.

Así, aunque la presentadora de Antena 3 no la nombraba directamente, quedaba claro que sus palabras iban dirigidas a su compañera de profesión, Mercedes Milá pues la presentadora de TVE fue una de las que utilizó ese argumento para sentenciar lo sucedido con Dani Alves.

«Mi segunda tesis es que la condena hubiese sido, mínimo, de seis años con la anterior ley. Él tendría que haber pasado una cuarta parte en la cárcel, que serían 18 meses, por lo que ahora no estaría en libertad. Esto se ajusta a la ley, eso es así, pero me molesta», añadía después Griso cuestionando así la ley del solo si es si y provocando que después Gonzalo Miró se enfrentara tanto con ella como con el resto de colaboradores por ese asunto.