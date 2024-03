Gonzalo Miró pone en entredicho a Susanna Griso con lo que dice en ‘Espejo Público’: «Déjame»

El pasado miércoles la Audiencia de Barcelona decretaba que Dani Alves podía salir en libertad provisional bajo fianza de un millón de euros mientras se resuelven los recursos contra la sentencia que lo condenó a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en una discoteca de Barcelona. Un asunto que este viernes ha generado un debate en ‘Espejo Público’ con Susanna Griso y Gonzalo Miró enfrentados en parte.

Todo se producía después de que en ‘Espejo Público‘ los colaboradores respondieran a si ellos le dejarían a algún amigo para pagar su fianza tras ser condenado por violación. Y cuando era Susanna Griso quien tenía que dar su respuesta, la presentadora era clara. «Yo no me he pronunciado porque estoy muy rabiosa con este tema«, aseveraba.

«Me parece que está habiendo una demagogia, un populismo… Se están diciendo tantas barbaridades…«, denunciaba Susanna Griso de primeras antes de que Gonzalo Miró le cuestionara sus palabras en pleno directo en ‘Espejo Público’.

«Como eso de que si tienes dinero sales de la cárcel. Que si eres rico sales de la cárcel antes de que si no lo eres. ¡Nos hemos cansado de decir que la fianza es proporcional al patrimonio que tiene la persona!», proseguía quejándose Susanna Griso dejando claro que no estaba nada de acuerdo con todos los que estaban dando este tipo de argumentos para criticar lo que ha pasado con Alves.

Gonzalo Miró se enfrenta a todos por la ley del solo sí es sí

Y después, en el debate como era de esperar salía a colación la ley del solo sí es sí. «Mi segunda tesis es que la condena hubiese sido, mínimo, de seis años con la anterior ley. Él tendría que haber pasado una cuarta parte en la cárcel, que serían 18 meses, por lo que ahora no estaría en libertad. Esto se ajusta a la ley, eso es así, pero me molesta», recalcaba la presentadora antes de que Gonzalo Miró tomara la palabra para defender la ley después de decir que él si fuera amigo de Dani Alves podría creer más su versión que lo que cree sin conocerle.

«Déjame puntualizar una cosa«, le pedía el colaborador a la presentadora después de escuchar a sus compañeros cuestionar una vez más la ley que sacó adelante el Ministerio de Igualdad. «Yo entiendo que os desagüéis con la ley del ‘solo sí es si’, pero los jueces podían haberle metido hasta 12 años y no lo han hecho, que la horquilla de penas llega hasta los 12 años, que son los que pedía la defensa y unos pocos menos, creo que ocho, la Fiscalía», sostenía Gonzalo.

Y después de que le intentaran replicar, Gonzalo Miró era contundente después de escuchar a la criminóloga Beatriz de Vicente. «A lo que voy es que había margen para que la pena hubiera sido mayor. No es que por la ley lo máximo que le podía caer fueran cuatro y medio, los jueces han decidido que esa sea la horquilla casi mínima. No nos llevemos a engaño, hay posibilidad de que la condena fuera mayor», sentenciaba el colaborador.