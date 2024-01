Susanna Griso pega un grueso corte a Gonzalo Miró: «No quiero seguir hablando contigo»

El plató de ‘Espejo Público’ ha alcanzado altos niveles de tensión este martes. El programa de Susanna Griso avanzaba con normalidad cuando se produjo una sonada disputa entre la presentadora y uno de sus colaboradores. Gonzalo Miró y la conductora del magacín se embarcaron en una discusión que terminó con la periodista acusando al tertuliano de manipulador.

El magacín de las mañanas de Antena 3 estaba abordando un tema algo controvertido para algunos de los presentes. Los colaboradores de ‘Espejo Público’ se disponían a debatir sobre el enchufismo en los trabajos de nuestro país. Fue entones cuando Gonzalo Miró reconoció abiertamente ser consciente de su privilegio en su ámbito de trabajo, recordando que es hijo de la directora Pilar Miró. «Yo no tengo ningún problema o complejo porque haya sido así, es obvio y natural, por eso lo expongo», comenzó explicando el colaborador.

«A lo mejor, si no fuera hijo de quien soy, igual no me hubiera dedicado a la tele. No lo sé. Las primeras oportunidades se me dieron por eso y no pasa nada por reconocerlo», reconoció el tertuliano de ‘Espejo Público’. «Es evidente que me ha favorecido el apellido a la hora de entrar en determinados sitios. Me lo han dicho muchas veces, que soy un enchufado, pero yo lo he reconocido siempre», insistió el periodista. Sin embargo, la conversación fue avanzando hasta un punto en el que Susanna Griso increpó a su colaborador por un motivo muy distinto al que trataban, que desencadenó una disputa.

Susanna Griso, en pie de guerra con Gonzalo Miró: «Manipulador»

«Llevo 20 años en televisión, si no valiera no seguiría aquí», dijo para terminar su defensa sobre las acusaciones de enchufismo y cambiar radicalmente de tema. Susanna Griso comenzó entonces a hablar sobre las pésimas condiciones de algunos pisos de estudiantes en Santiago de Compostela, y aprovechó para preguntar a su colaborador (con sorna) si alguna vez había pasado por algo así.

Susanna Griso y Gonzalo Miró en ‘Espejo Público’

«Como soy un enchufado he tenido siempre buen piso. No quiero ser grosero, entre otras cosas, porque me quedé viviendo en casa de mi madre cuando me quedé solo, si no te importa», respondió rápidamente Gonzalo Miró a su presentadora. Pero la guerra de zascas acababa de comenzar. «A mí no me salgas por ahí ¡Qué malo es!», espetó Griso apuntando que no tenía intenciones ocultas detrás de su pregunta.

«Claro, es que joé, me la estás clavando… Hubiera preferido que viviese mi madre y tener que vivir en un piso así«, insistió el colaborador, tomando un camino que no gustó nada a la conductora de ‘Espejo Público’. Fue entonces cuando Susanna Griso cargó finalmente contra Miró por lo que intentaba hacer en directo. «Pero bueno, ¡qué manipulador! ¡Qué manipulador! ¡Qué maldito es! ¿Pero entonces por qué te ríes cuando te miro?», señaló la periodista.

Sin embargo, el momento incómodo no acabó ahí. «Pero vamos, a ver, ¿qué quieres? ¿Que siga? Si quieres, sigo. Si me quedo huérfano con 16 años, ¿cómo voy a vivir en un piso malo? ¡Viviré en el de mi madre! ¿Tienes alguna duda más?», replicó el tertuliano de Antena 3, que seguía llevando hasta el límite a la presentadora del magacín. «Te dejo en este momento, ya no quiero seguir hablando contigo. ¡Qué tío!», respondió Susanna, estallando finalmente contra su compañero y pasando a otros asuntos de actualidad.