El fuerte desencuentro de Toni Cantó y Samanta Villar por culpa de Itziar Ituño en directo

Estaba claro que la llegada de Toni Cantó a ‘Espejo Público’ iba a generar algún que otro enfrentamiento. Después de que Gonzalo Miró no se contuviera al expresar lo que pensaba del ex político; este jueves ha sido Samanta Villar la que se ha enfrentado al actor a la hora de hablar de una de las polémicas de la semana: la participación de Itziar Ituño (‘La casa de papel’) en una manifestación que pedía la liberación de presos de ETA.

Y es que pese a que siempre que coinciden en el plató de ‘Espejo Público’ tienen sus rifirrafes, este jueves la tensión entre ambos estallaba después de que el ex político de Ciudadanos criticara a Itziar Ituño y Samanta Villar sacara la cara por la actriz. Así, Susanna Griso aprovechaba para preguntarle a Toni Cantó por la polémica de Itziar Ituño comparando las cancelaciones de dos campañas publicitarias de BMW e Iberia a las que se había visto sometida la actriz con las cancelaciones que denunció haber sufrido él el día que se estrenó de colaborador.

«Es una cuestión de grados. Aquí hablamos de algo más bestia, de alguien que apoya a unos asesinos diciendo que son presos políticos, lo que significaría que no vivimos en una democracia», le contestaba Toni Cantó a la presentadora queriendo dejar claro su postura.

Tras escucharle, Samanta Villar le replicaba. «Algunas cosas nos hacen sentir más cómodas que otras, y cuando más lejos las tengamos nos hacen sentir menos esa incomodidad», aseveraba la que fuera presentadora de ’21 días’ o ‘Conexión Samanta’ en Cuatro.

Tras ello, Samanta hacía referencia a las palabras de Albert Pla sobre este asunto. «A mí las declaraciones de Albert Pla no me gustan nada, pero la grandeza de este país es que permite la libertad de expresión hasta ese grado. Esto hay que protegerlo, cuando nos gusta y cuando no nos gusta», sentenciaba ante Toni Cantó.

Y es que su compañero había tachado de «lamentables» las declaraciones de Pla sobre lo sucedido con Itziar Ituño. «España es un país que sigue dividido entre los que creen que los que mataron a Carrero Blanco eran unos héroes y entre los que creen que eran unos asesinos», eran las palabras usadas por el cantautor y actor catalán.

«De la misma manera, las marcas lo que quieren es hacer negocio y se asocian con figuras del mundo de la cultura que representan determinados valores. En el momento que hay una disonancia entre el valor que quiere defender la marca y la persona, pues se retiran, y esto Itziar lo tiene que entender por mucho que le pueda molestar. Son libertades que están en juego y por fortuna las podemos jugar y defender», añadía Samanta Villar.

Por su parte, Toni Cantó insistía con la cultura de la cancelación. «Es normal que la sociedad empiece a tomar nota de esos comportamientos, como las marcas», aseveraba. «Aquí el tablero empieza a igualarse porque, hasta ahora, fenómenos como el del escrache o el de la cancelación, que eran mayoritariamente de izquierdas, empiezan a jugarse del otro lado también. Yo preferiría que no existieran de ninguno de los dos lados, pero desde luego de lo que estoy harto, cansado es de poner la otra mejilla. Ahora jugamos todos«, proseguía diciendo Cantó.

«Si somos críticos con la cancelación, lo tenemos que ser críticos con todos», apostillaba entonces Susanna Griso. «Si solo existe de un lado, pasa lo que pasa, porque el movimiento woke y la cancelación es absolutamente mayoritaria en la izquierda, tanto dentro de este país como del mundo. Ahora pongo el ejemplo de Pablo Iglesias, si juegas al escrache, pues luego te lo hacen a ti. Así de simple», insistía Toni Cantó.

Samanta Villar se enfrenta con Toni Cantó en ‘Espejo Público’

Susanna Griso, Toni Cantó y Samanta Villar en ‘Espejo Público’.

Era entonces cuando Samanta Villar contestaba como un resorte a su compañero. «¿Pero esto qué es, ojo por ojo y diente por diente? ¿Defendemos esto? No, perdona, la solución no tiene que pasar por hacer lo que nos han hecho, por devolvérsela. La solución tiene que ser madurez democrática», le espetaba la colaboradora. «¿Tú estás sosteniendo que se debe hacer un ojo por ojo? ¿Si ellos lo hacen, nosotros también? ¿Jugamos a eso? ¡Hombre, por favor!«, añadía indignada con las palabras de Cantó.

«Yo quiero el bien para todo el mundo, calidad democrática para todo el mundo. Y quien quiera manifestarse a favor de los derechos de los presos de ETA, legalmente puede, e incluso en su moral, también puede, y con normalidad democrática debe poder hacerlo», concluía Samanta Villar. Justo después, al ver que la tensión se podía cortar con cuchillo entre Samanta y Toni Cantó, Susanna Griso optaba por zanjar el tema y pasar a otro asunto.