Samanta Villar da la sorpresa con su regreso a la pantalla de Mediaset de la mano de este inesperado programa

Durante años, Samanta Villar se convirtió en un referente del periodismo en Mediaset gracias a sus reportajes en los programas '21 días' o 'Conexión Samanta'. Sin embargo, después de retrasmitir la gestación de sus gemelos ante las cámaras de Cuatro, la periodista catalana decidió tomarse un respiro y alejarse de la pequeña pantalla, con algunas esporádicas apariciones.

Sin embargo, este martes 11 de febrero, Samanta Villar ha regresado por sorpresa a Mediaset. En concreto, al programa 'Código 10' presentado por Nacho Abad y David Aleman en Cuatro. Lo ha hecho como colaboradora invitada para advertir de las consecuencias de un "linchamiento" como el que está sufriendo Karla Sofía Gascón a raíz de los polémicos tuits racistas que escribió en el pasado.

Por eso, en 'Código 10' han debatido este martes sobre la cultura de la cancelación. Así como sobre el juicio público que reciben los rostros conocidos por sus ideales. La periodista ha lanzado una advertencia de lo que puede suceder para la vida de una persona el ser apartada de la esfera pública de la forma en la que ha sido apartada la actriz: "Personalmente puede ser muy duro si no tienes la cabeza muy bien amueblada".

Samanta Villar recuerda la polémica por sus palabras sobre la maternidad

Cabe recordar que la propia Samanta Villar fue víctima del ataque en redes sociales por hacer un comentario sobre la maternidad del que, según ha dejado claro, no se arrepiente en absoluto. "Mi vida es peor desde que tengo hijos", aseguró hace tiempo la catalana. Comentario por el cual recibió infinidad de críticas. Por eso, ella mejor que nadie empatiza con Karla Sofía Gascón. "No soy consciente profesionalmente de si esto me ha perjudicado, si hubo ciertos trabajos que se me pudieron escapar por lo que se dijo de mí en redes sociales", lamenta.

"Personalmente puede ser muy duro si no tienes la cabeza muy bien amueblada. En mi caso lo tenía muy claro, era una opinión y una obviedad de lo que vivíamos muchísimas mujeres. Pero que iba en contra de una gran narrativa, de la romantización y la idealización de la maternidad. Entonces media España se me tiró encima", recuerda Samanta Villar en 'Código 10'.