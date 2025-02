Nacho Abad vive el momento más tenso de la historia de su programa: "Me levanto y me voy"

'En boca de todos' con Nacho Abad se ha convertido en un auténtico campo de minas en la emisión de este martes. El presentador ha afrontado, muy probablemente, uno de los momentos más broncos y delicados de la historia del programa por lo sucedido entre dos de sus colaboradoras; una de ellas de reciente incorporación.

Se trata de Sarah Santaolalla y Macarena Olona, que han mantenido un desagradable encontronazo en directo que ha sido muy difícil de detener, con descalificaciones personales de por medio. La expolítica de Vox ha acusado a la periodista de provocarle y se ha dedicado a atacarle con asuntos que conciernen a su vida privada.

"Las únicas noticias que hay de ella están relacionadas con cuestiones afectivas. (...) Pensaba que era periodista, porque normalmente se sientan en los platós de televisión quienes lo son, pero ella se dedica a sentar cátedra sobre derecho, sobre política...", ha llegado a verbalizar Olona, cuestionando su meritocracia a la hora de conseguir su puesto en Mediaset. "Un momento, nada personal", le ha frenado de inmediato Nacho Abad al sobrepasar una línea roja que no iba a consentir.

"Aquí se sienta quien lo decida la dirección del programa, sea periodistas o políticos, y ella es muy buena colaboradora", ha defendido el comunicador, reprobando que pusiera en solfa su papel en 'En boca de todos' e invocando a la dirección del formato como únicos responsables para valorar quién sí y quién no es apto para estar en una tertulia de televisión.

"Ten cuidado, Nacho, ten cuidado porque a tu derecha se sienta una de esas supuestas voces feministas que pueden acusarte de machista por salir a su rescate. Conmigo eso no te va a suceder", ha respondido con sorna Macarena Olona, agitando aún más el enfrentamiento entre ambas.

"No, tú eres machista por naturaleza. Negaste la violencia de género desde una tribuna. ¿Sabes a quién le debes disculpas? A las casi 1.300 mujeres asesinadas que hay en este país, por discursos como el tuyo de 'la violencia no tiene género'. Ojalá algún día estés a la altura de las mujeres feministas. Así que lecciones cero de una ultraderechista como tú. Lecciones cero", ha clamado Sarah Santaolalla, muy desaforada ante un Nacho Abad que pedía calma a las dos sin ningún éxito.

Nacho Abad, desbordado en directo: "No lo voy a tolerar"

Pese a que se lo había impedido el presentador del magacín, Macarena Olona ha continuado atacando a la compañera con lo personal. "Me sorprendió en esa búsqueda de fuentes abiertas que, a priori, las únicas informaciones que encontraba sobre ella estaban relacionadas con cuestiones afectivas, sobre una supuesta relación con Risto Mejide...", se ha lanzado a decir Olona, poniendo en la palestra a un rostro de la casa. "En lo personal, no, Macarena, no, en lo personal no. Yo no voy a hablar de tus parejas y no lo voy a tolerar y voy a cambiar de tema", ha estallado Nacho Abad.

Y en ese punto, con los nervios tan sumamente crispados, Sarah Santaolalla ha perdido la paciencia y ha amagado con abandonar el programa. "Me levanto y me voy eh. Este es el problema de traer basura fascista", ha explotado, cuestionando que 'En boca de todos' haya fichado a Olona.

El desencuentro se ha desbordado a niveles insospechados y Nacho Abad, visiblemente desbordado en directo, ha pedido "parar ya" en repetidas ocasiones. Ante el desacato, el también criminólogo ha ordenado a la dirección del programa actuar en forma de bajada de micrófonos tanto a Macarena como a Sarah.

Al mismo tiempo, se ha visto obligado a cambiar radicalmente de tema. Aunque antes de hacerlo, Santaolalla ha sugerido que va a llevar ante los tribunales a Macarena, con nuevo recado a los directivos por darle una silla: "Te contaré mis estudios en un juzgado. Qué pena que alguien le dé altavoz a esta persona, que no debería ni de estar en este país".