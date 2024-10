Nacho Abad y David Aleman viven una dura noche en 'Código 10' con dos invitados: "No lo voy a tolerar"

Este martes, 22 de octubre, Cuatro ha emitido una nueva entrega de 'Código 10', el programa conducido por Nacho Abad y David Aleman. En esta ocasión, en el plató se ha vivido un bronco cara a cara entre dos herederos del patrimonio del torero Juan Galán: Carlos Aguilar y Juan Pedro.

Un debate cargado de tensión que han tenido que frenar en numerosas ocasiones sus presentadores. Carlos es hijo de la segunda mujer del torero, Isabel, mientras que Juan Pedro es el sucesor del primer matrimonio del fallecido. Ambos están enfrentados por la herencia, un legado valorado supuestamente en 100 millones de euros, en los que se incluye todo tipo de fincas, hoteles o hasta discotecas.

"En vida de Juan Galán, el cabeza de familia, dijo que había perdido 60.000 euros de una cuenta y que había una firma falsificada", ha empezado diciendo Nacho Abad, antes de dar paso a su compañero para que pusiera en antecedentes a la audiencia. Tras mostrar las supuestas firmas falsificadas, David Aleman ha preguntado directamente a Juan Pedro: "¿Esa firma la hiciste tú?". Algo que él ha negado categóricamente.

En ese momento, Carlos, su hermano por parte de padre, se ha levantado de la mesa del debate, espetando a Juan Pedro: "Me voy a ir porque no te aguanto más". Tras conseguir calmar los ánimos, Nacho Abad ha preguntado nuevamente a Juan Pedro: "¿Aceptamos que hay unas firmas falsificadas? ¿Sí o no?". Ante la falta de respuesta del invitado, el periodista ha estado a punto de perder la paciencia. "Joder, macho", se le ha escuchado decir, antes de dirigirse a él: "Te voy a decir una cosa, la verdad no siempre la tiene la justicia. La justicia también se equivoca".

El tenso cara a cara en 'Código 10'

Por otro lado, Juan Pedro ha asegurado que Carlos no es el hijo de Juan Galán, ya que se hizo una prueba de ADN: "No somos hermanos porque él sabe perfectamente que yo no me hablo con él desde hace más de 20 años. Mi madre le dice a Isabel que se lo traiga a la casa". Isabel era la exasistenta del torero, y su amante. Aunque no llegaron a casarse sí que formalizaron su relación ante notario.

Los conflictos comenzaron cuando Juan Galán murió, en el año 2018, dejando 100 millones de herencia. Sin embargo, en el 2011 el diestro se dio cuenta en un documento de que habían falsificado su firma. Isabel Aguilar culpó a Juan Pedro. De esta forma, este le habría intentado quitar a su padre 60.000 euros de sus cuentas. Con la muerte del torero, Carlos y su madre aseguraron que Juan Pedro empezó a manipular los bienes de la familia. Por su parte, este denunció a Isabel por falsedad documental.

Un cruce de acusaciones que ambos herederos han llegado al plató del programa de Nacho Abad y David Aleman. "Aquí hay una noticia donde hay una denuncia diciendo que es hijo por convivencia, no genético. Después de 40 años tu madre no te dice que eres hijo biológico. Me parece de chiste", ha espetado Juan Pedro a Carlos.

Nacho Abad pierde la paciencia: "No lo voy a permitir"

Acto seguido, se han empezado a echar la culpa del trato que, supuestamente, le dan a Isabel, la madre de Carlos. "Tengo un vídeo de su madre pidiéndome auxilio. La tenéis allí maltratada porque queréis su dinero. Tu hermano y tú la estáis manipulado. ¡Chorizo!", le ha gritado Juan Pedro en directo en 'Código 10'. A lo que Carlos le ha respondido: "Tienes un morro que te lo pisas. Déjate de videos. A ti quien te ha criado es mi madre, Isabel, que es la tuya, que te ha cuidado y has abandonado".

Ante tal cruce de acusaciones, Nacho Abad y David Aleman se han visto obligado a intervenir para que la cosa no pasara a mayores. "Descalificaciones no", ha pedido Abad, quien incluso ha solicitado a sus compañeros que les bajasen los micros para que no se les escuchase en casa. A continuación, se ha puesto muy serio con ellos: "No voy a tolerar una puñetera descalificación. No voy a permitir que llames payaso a Juan Pedro, y no voy a permitir que Juan Pedro te diga chorizo. No te voy a permitir que le llames chorizo ni tú payaso".