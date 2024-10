"Para abofetearla": Nacho Abad tira de la manta tras lo que se vio con Isa Pantoja en 'De Viernes'

Es posiblemente la entrevista más desgarradora que ha dado Isa Pantoja en televisión. Y de ahí la repercusión de sus palabras en 'De Viernes'. Todo lo que dijo la hija de Isabel Pantoja en el programa de Telecinco está dando mucho que hablar incluso en TVE, Antena 3 y La Sexta. El último en pronunciarse ha sido Nacho Abad en 'En boca de todos'.

Mientras TVE y Antena 3 abordaban la entrevista de Isa Pantoja en 'Mañaneros' y 'Espejo Público', Nacho Abad también se refería a ella en su programa de Cuatro donde han replicado algunas de las explosivas declaraciones que dio la colaboradora de 'Vamos a ver'.

Uno de los temas que más está dando que hablar es cómo Isa Pantoja narró el momento en el que su hermano Kiko Rivera la obligó a ir al ginecólogo cuando tenía 16 años para que le hicieran un examen para saber si era virgen o no. Un demoledor testimonio que 'En boca de todos' ha rescatado este lunes con Nacho Abad pronunciándose indignado.

"Escuchamos un desgarrador testimonio, el de la hija de Isabel Pantoja. Ella contó algo que me dejó con los ojos abierto, Isabel Pantoja obligó a su hija a ir al ginecólogo para comprobar si era virgen y sucedió dos veces", explicaba Nacho Abad dando paso al vídeo en el que la propia Isa lo relataba.

Tal y como contó Isa Pantoja, fue su hermano Kiko Rivera junto a una de sus parejas la que le llevó al ginecólogo. En un primer intento, el médico se negó a hacer esa prueba. Fue entonces cuando la propia Isabel Pantoja junto a Dulce, su niñera, la llevaron a un segundo ginecólogo que sí accedió a hacer ese examen médico.

"Serán muy famosos y les aplaudirán en los conciertos, pero a mí esto me parece una salvajada", destacaba Nacho Abad de forma contundente. "Más allá de lo moral, que es para abofetear a Isabel Pantoja, ¿lo que cuenta es un abuso, es legal?", le preguntaba el presentador a Joaquín Moeckel, abogado y habitual colaborador de 'En boca de todos'.

"Hombre más que un abuso lo que tú dices Nacho es levantar la voz, hay muchas feministas en este país pero falta por levantar la voz en que en ciertas etnias, la etnia gitana, se obligue a las mujeres a hacerse una prueba para ver si son vírgenes cuando a los hombres no se les hace la prueba del prepucio para ver si son vírgenes o no", empezaba respondiendo el magistrado.

Nacho Abad frena a Joaquín Moeckel por politizar el asunto de Isa Pantoja

Al ver los derroteros por los que se lo llevaba el abogado, Nacho Abad le cortaba para decirle que no quería discurso político. "¿Es legal o no?", incidía el presentador. "Isabel Pantoja lleva a su hija por ser de etnia gitana", volvía a soltar Moeckel. "Moeckel no te estoy preguntando por qué la lleva, que insisto es para abofetear a Isabel Pantoja. ¿Pero es legal llevar a tu hija a un ginecólogo para saber si es virgen o no?", volvía a preguntarle el presentador.

"Ilegalidad no hay ninguna porque sería una auténtica barbaridad defender que es ilegal llevar a tu hija a saber si es virgen o no con 16 años y no sea ilegalidad que con 16 años pueda abortar sin permiso materno o paterno", respondía Joaquín volviendo a llevarse el tema a lo político y social. "Moralmente es muy reprobable, pero no le veo ninguna ilegalidad", sentenciaba el abogado.

"No es un dato médico relevante, no afecta en nada a la paternidad ni a la maternidad, es un abuso a la intimidad totalmente vergonzoso de los progenitores. Y quieren hacerla culpable por el resultado de ese análisis que es una barbaridad absoluta", aseveraba por su parte Alberto Sotillos antes de que Antonio Naranjo quisiera poner en cuestión el testimonio de Isa Pantoja.