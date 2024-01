La «experiencia terrible» de David Aleman que se vio en el programa ‘Código 10’ de Cuatro

Este martes, uno de los presentadores de ‘Código 10’ se sometió a un reto sin precedentes. David Aleman decidió poner a prueba sus dotes de supervivencia y se atrevió en el programa de Cuatro con una arriesgada prueba. El copresentador de Nacho Abad se atrevió a sumergirse en una piscina llevando un arriesgado equipamiento. El comunicador dejó claro cómo se encontraba después del «titánico» esfuerzo al que se había sometido.

‘Código 10’ quiso analizar en profundidad este martes un caso concreto que causó conmoción. Dos militares fallecieron durante unas maniobras en la base militar de Cerro Muriano en Córdoba a causa del peso de su equipamiento. Es por eso que, uno de los comunicadores del espacio de Cuatro no se lo pensó y quiso experimentar cómo fue el reto al que se enfrentaron los dos soldados. El presentador se sumergió en una piscina con una mochila de 8 kilos, un lastre de 3 kilos de peso y el traje militar completo (con casco y fusil incluidos), intentando recrear la situación.

La dura prueba para David Aleman: «Estoy cansadísimo»

David Aleman se sumergió con más de 12kg de peso en su cuerpo, justo el mismo peso que portaban los dos militares que no lograron superar la maniobra acuática. «Pesa muchísimo en seco. Cuando me meta en el agua no sé lo que pesará«, advirtió el comunicador antes de entrar al agua. Entonces, el presentador se adentró en la piscina para recorrer unos 12 metros sin tocar el fondo de la piscina.

David Aleman en ‘Código 10’

«Estoy lleno de agua, las botas», aseguró nada más comenzar la prueba, insistiendo en que la cuerda que llevan los militares a modo de salvavidas «no vale para nada». Según continuaba el ejercicio, el periodista comenzó a advertir más sobre la peligrosidad de la prueba. «La mochila te mete para abajo, te dificulta más que otra cosa», añadió Aleman.

El compañero de Nacho Abad logró llegar de vuelta al extremo de la piscina con un gran cansancio, pero sobreviviendo a la prueba. «Es un esfuerzo titánico, estoy cansadísimo», aseguró David Aleman sobre la prueba que se cobró la vida de dos militares en Cerro Muriano. Además, terminó revelando cómo se sentía: «Es una terrible experiencia«. El presentador quiso explicar también que la situación que él estaba viviendo no tenía nada que ver con la de los soldados.

Explicó que, si para él era difícil, para los dos fallecidos que se habían sumergido en el agua a una temperatura de dos grados, debía haber sido mucho peor. El soldado Carlos León y su compañero llevaban, además del pesado equipamiento, una mina inerte de 3.5 kilos, lo que hizo que superar la maniobra se convirtiese en misión imposible.