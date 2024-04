Cristina Boscá presenta el nuevo reality de Mediaset: «‘Los vecinos de la casa de al lado’ es muy ambicioso»

‘Los vecinos de la casa de al lado‘ es el nuevo reality show de Mediaset España que se emitirá íntegramente en su plataforma de streaming. Un novedoso formato que se estrena en Mitele Plus este lunes 29 de abril a las 21:00 horas, y que contará con canales en directo para el espectador, guardando ciertas características con ‘Solos/ Solas’, el formato que emitió entre 2020 y 2023 la plataforma.

Sin embargo, a diferencia de aquel, en ‘Los vecinos de la casa de al lado’, habrá dos galas semanales en directo en prime time, la de expulsión los lunes, y la de inmunidad los miércoles. Todo ello al más puro estilo ‘GH VIP’ o ‘Supervivientes’. Y con una presentadora de lujo, Cristina Boscá. La locutora de Los 40 Principales se pone al frente de un reality por primera vez en su carrera y nos ha querido contar en exclusiva quiénes son sus referentes en este campo y cómo pretende ser ella como presentadora.

Este reality de convivencia está protagonizado por dos parejas de famosos con cuentas pendientes, que vivirán en sendos apartamentos acristalados, ubicados uno frente a otro: Apartamento SOL y Apartamento SOMBRA. El nuevo vecindario estará integrado además por un tercer espacio, El Trastero, que acogerá a los concursantes que vayan abandonando la convivencia.

Alba Casillas, Alex Girona, Mariona Ferré y Andrea Bueno, participantes en la última edición de ‘La Isla de las Tentaciones’, son los primeros vecinos que han aceptado el reto. En la primera gala se conocerán a sus parejas y el título de ganador se decidirá entre los cuatro vecinos que más días hayan logrado permanecer en el concurso, a lo largo de los meses.

ENTREVISTA A CRISTINA BOSCÁ

Cristina Boscá, eres la presentadora de ‘Los vecinos de la casa de al lado’. ¿Qué es esto? Cuéntanos, que encima das el salto a la tele.

– Pues sí, es el nuevo reality de Mitele Plus, un reality muy ambicioso porque tiene cinco señales en directo que van a poder seguir todos y vamos a poder seguir todos desde Mitele. Tenemos dos apartamentos preciosos que están comunicados con un patio, y ese patio es común de las dos casas. Entonces tienes una casa exactamente igual, gemela al otro lado. Y luego cada participante va a poder tener un espacio propio y se verán cuando pueden salir al patio común.

¿Cómo es para ti esta experiencia de dar el salto a televisión y qué referentes tienes a la hora de ver realities y de cómo lo presentan?

– Pues a ver, para mí es súper emocionante, pero llevo muchísimos años en los medios, he hecho cosas como colaboradora, pero por fin es como… digo por fin porque es algo que soñaba y lo he conseguido, estar al mando de un formato y un formato como este, tan bonito, un reality que siempre me han gustado. Para mí fue un hito Gran Hermano, en su momento del arranque. Lo recuerdo como algo que me impactó y me dejó marca para siempre y que dije «yo quiero hacer eso».

Estábamos hablando antes de Mercedes Milá, no es que lo disfrutase, es que era su vida, cómo se implicaba… Entonces, sin duda ella. Pero me gustan prácticamente todos los compañeros, o sea, porque son todos geniales. He visto muy de cerca cómo trabaja Sandra. También Carlos Sobera, hay muchos referentes y solo espero poder estar cerca de su brillante carrera. Pero bueno, yo no me comparo. Yo estoy a lo mío y porque cuando les veo, pienso muchas veces «vale, ellos lo resuelven así, pero yo no voy a hacer eso porque no va conmigo». Entonces, a lo mejor tengo que resolverlo de otra manera. Quizás si preguntas por cuál es mi virtud creo que es la naturalidad.

Pues de eso tienen mucho, además, los vecinos en este reality, que vienen de ‘La Isla de las Tentaciones’ en su mayoría, y claro, allí ya hemos visto que son naturales, que son fieras.

– Sin filtros, ¿no? Sí, yo soy un poco sin filtro, siempre me han llamado eso. De hecho, muchos amigos me llamaban la sinfiltros.

¿Ah, sí? ¿Por qué?

– Porque no tengo filtro. Me puedes preguntar cualquier cosa.

¿Qué tal la fiesta de tu graduación?

– Te diré que no me he graduado porque antes de terminar la carrera, me llamaron desde Los 40 Madrid y me vine y nunca terminé la carrera.

¡Hala! ¿Cuánto te queda? ¿Cuántas asignaturas?

– Pues me quedaban 27 créditos.

A lo mejor son tres asignaturas o algo así, ¿no?

Sí, una cosa así. Y no terminé.

Una concursante muy mítica de realities, que es Aíza Nizar, no acabó derecho porque le quedaban una o dos asignaturas.

O sea, que soy Aída Nízar 2.

¿La conoces, a Aída?

Sí, la conocí aquí en Mediaset, lo recuerdo perfectamente. Yo venía a ‘Dani & Flo’ en aquella época, seguro, cien por cien. Y coincidíamos en maquillaje.

¿Qué tal ha Aída?

– Pues Aída, muy espontánea y muy sin filtro. Bastante sin filtro.

Cristina, ¿y después de esto? Porque se ha abierto el casting de ‘Gran Hermano’ y está la incógnita por saber los concursantes, pero también el presentador o presentadora.

– Tú te has lanzado ahí. Yo te he visto muy bien. A mí me ha gustado que delante de las jefas has dicho «Oye, ¿y Cristina?»

Digo, a ver cómo lo hace en ‘Los vecinos’, que como mole, ojalá ella en ‘Gran Hermano‘

– Ojalá, obviamente. Ojalá, claro. O sea, sería un honor y un regalo para quien lo haga. No puedo ni imaginar ni soñar con eso, porque ahora estoy con esto y nunca he definido mucho los sueños que tengo, nunca los defino mucho porque no me gusta frustrarme tampoco. Entonces, yo simplemente quería un proyecto en el que, de hecho, yo pueda estar como de presentadora, sin ser copresentadora. Pero no hay que definirlo tanto, tanto, porque te puedes frustrar, pero vamos llamarme para ‘Gran Hermano’ sería genial.

Una canción que te guste mucho y que fuera el sinónimo de este reality, ¿qué canción dirías? No vale una de Taylor Swift.

– Ahora estoy muy loca con Feid, «Luna» me gusta mucho. Puede ser, ¿no? Es bastante hot, ¿no?

¿Alguna pincelada de por qué nos tenemos que enganchar a este reality?

– Pues porque yo creo que, si te gusta y te interesa el mundo pareja, creo que es una oportunidad para ver cómo vive una pareja. Al final va a haber parejas que no lo sean oficialmente, pero también va a haber parejas que sí que lo son. Y no te relacionas igual cuando estás en grupo que cuando estás a solas con una persona. Creo que somos mucho más sensibles, mucho más auténticos y dulces. En cuanto ya somos un grupo, ya tienes otra postura, pero cuando estás a solas con una persona, te vuelves un poco más frágil.