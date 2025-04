Alba y Aida cruzan todos los límites en el estreno de 'Los vecinos de la casa de al lado' en Mitele Plus

Este lunes 31 de marzo, Mediaset ha estrenado, para los suscriptores de Mitele Plus, la segunda edición de 'Los vecinos de la casa de al lado', presentada por Iban García. De esta forma, el grupo de comunicación sigue alargando el fenómeno de 'La isla de las tentaciones 8', ya que dos de las candidatas a entrar en el 'pisito' fueron Alba, exconcursante de la última edición, y Aida, la soltera que tuvo más feeling con su novio, Gerard.

Y ya nada más empezar, pudimos comprobar que la tensión entre ellas iba a estallar en cualquier momento, como así acabó ocurriendo. En un momento dado, al presentador le informaron por el pinganillo que debía conectar con la casa, puesto que ambas estaban protagonizando una bronca monumental. "¡Deja de ladrar!", le espetaba Aida, ante los continuos gritos de Alba.

Desde el plató, Ibán García pedía, sin éxito, a la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' que le escuchase. Pero ella, pasando completamente del presentador, seguía enzarzada con la soltera, a la que exigió que le llevase el obsequio que había llevado al 'pisito', que era una foto de ella misma: "¡Que te lo lleves a tu puta casa! Que no te vas a quedar".

Iban García, obligado a cortar la conexión ante la bronca de Alba y Aida

"¿Se puede ir?", preguntaba Alba, fuera de sí. Ante esta situación, el conductor del reality, le rogó que se comportara: "Alba, no, me lo estáis poniendo muy difícil". Finalmente, decidió cerrar la conexión para que intentaran solucionar sus problemas en privado. Así se lo explicó García a la audiencia: "Bueno, vamos a intentar solucionar esto y en unos minutos volvemos, a ver si me escuchan. Porque es que me voy a dejar la voz". Acto seguido, pedía a Bayan que acudiese al 'pisito' a poner un poco de orden.

"Os voy a pedir que tengamos respeto ante todo, que estamos haciendo un programa para la gente que hay en casa", pidió el presentador. Marta Peñate, colaboradora del espacio de Cuarzo Producciones, reconoció que "hay comportamientos que no se deben normalizar". Poco después, Iban García conectaba nuevamente con Alba y Aida para ver si estaban más calmadas, pero se encontró solo con la segunda.

La tentadora, intentando tranquilizarse, gritaba al aire que "ni se había hablado" ni "se había acostado" con Gerard. "Ya hemos visto que estabas ahí tranquilizándote, trabajando en tu interior", le comentó el conductor del reality, quien le confirmó que finalmente no sería concursante de 'Los vecinos de la casa de al lado', para tranquilidad de Alba.