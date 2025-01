El giro de acontecimientos con Alba y Gerard por lo que ocurre tras su hoguera en 'La Isla de las Tentaciones'

El momento álgido del cuarto episodio de 'La Isla de las Tentaciones 8' ha sido la hoguera de confrontación que Alba solicitó a Sandra Barneda la pasada semana después de ver que su chico, Gerard, había sentido una conexión o atracción preocupante con Claudia, una de las tentadoras de su villa.

Los primeros minutos han sido muy tensos, pues parecía que Gerard había declinado presentarse en la hoguera. Alba se ha derrumbado, pero finalmente el joven ha acudido. Eso sí, sin tener ni un solo gesto de cariño con ella y espetándole, nada más llegar, que no se merecía un novio como él.

Acto seguido, 'La Isla de las Tentaciones' ha afrontado una de las hogueras de confrontación más duras y desgarradoras, con un desencuentro entre Alba y Gerard que aventuraba que las cosas entre ellos no iban a acabar bien. La joven le ha rogado que le perdone por sus faltas del respecto al principio de la edición y le ha reiterado que está enamorada de él, pero Gerard ha sido implacable y le ha tachado de "manipuladora" y "egoísta".

Y precisamente por ello y preso de la rabia por no haberle permitido continuar en la experiencia hasta el final con la hoguera de confrontación, Gerard ha tomado una determinación que ha sido un durísimo jarro de agua fría para Alba. Sus ruegos no han surtido efecto y el manchego ha decidido irse de 'La Isla de las Tentaciones' solo.

"Lo siento pero tengo que mirar por mi", le ha dicho Gerard antes de comunicar su intención de volver a España en solitario. Así, ha optado por poner fin a su relación. Un giro de los acontecimientos que ha roto en mil pedazos a Alba y a los espectadores. Muchos no lo han visto venir, pues Gerard había verbalizado en varias ocasiones que la amaba.

Sin embargo, el orgullo por haberle faltado al respeto y no haberle permitido seguir tentándose hasta el final ha superado a ese supuesto enamoramiento. "Te quiero, pero me quiero a mí por encima de todo", ha pronunciado Gerard. Una clara declaración de intenciones que ha dejado KO a Alba. Finalmente, tras muchos lloros y lamentos, Gerard ha abandonado solo ante una Alba hundida, ya que no estaba dispuesto a arrastrar los mismos problemas de siempre por sus desmedidos celos.

Sin embargo, parece que no está todo dicho. Y es que en el avance que Telecinco ofreció para promocionar el estreno de esta temporada, Alba aparecía corriendo despavorida buscando a Gerard para hablar con él. Esta escena aún no se ha visto en televisión y todo parece indicar que en la próxima entrega, que tendrá lugar este miércoles, se emitirá. De hecho, Mediaset avanzó que en esa entrega especial se vería cómo una concursante sobrepasa todos los límites y tendría que ver con ese asalto, contraviniendo las normas de la organización.