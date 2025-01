Gala 4 de 'La Isla de las Tentaciones 8', en directo: La llegada de la nueva pareja y las segundas citas con los tentadores

Andrea y Alba reaccionan al beso de Anita y ella se muestra rayada

Bayan les cuenta a Alba y Andrea que Anita y Manuel se dieron varios morreos y las dos coinciden en que las imágenes de Montoya no eran tan claras como las suyas y que quizás se había precipitado. Por su parte, Anita se raya tras el beso y no para de pensar en Montoya diciendo que aunque no se arrepiente no se imagina una vida sin su novio. Además teme que ahora Montoya actúe por venganza.