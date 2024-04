Nacho Abad se moja a fondo en la polémica de Sonia Ferrer y la aviva con estos términos

Nacho Abad, mirando fijamente a cámara, ha expresado su más absoluta repulsa contra la «avalancha de odio» que está golpeando a Sonia Ferrer tras su tremendo desencuentro con Amor Romeira en ‘En boca de todos’ a cuenta de la transexualidad en menores y si es conveniente o no que haya asistencia psicológica obligada antes de someterse a tratamientos para transicionar de género.

Amor Romeira señaló a Sonia como culpable de haber recibido «transfobia» tras un comentario que hizo hace unas semanas en el que decía que «quizá lo que falla es el concepto que cada una tenga de ser mujer» y le preguntó a Romeira qué era para ella ser mujer. Así, de aquellos polvos estos lodos. Lodos que el programa de Cuatro decidió aprovechar este lunes organizando un careo entre ambas, que derivó en un fuerte encontronazo que vimos ayer en pleno directo y que no ha parado de viralizarse en redes.

Bravísima Amor Romeira en el enfrentamiento con la tránsfoba esa. pic.twitter.com/DoOlnrR96I — Miguelón (@miguelangelsu1) April 22, 2024

«En mi vida había recibido tanta transfobia como la que vivo en 2024, que en parte también es culpa de Sonia Ferrer». Y, a raíz de ahí, ha sido la presentadora y colaboradora la que se ha convertido en la diana de infinidad de críticas demoledoras, pidiendo su despido de Mediaset y tachándola de «tránsfoba» y de ser «la peor calaña» de la televisión.

Pues bien, tras el inmenso revuelo que se ha generado, el asunto se ha abordado este martes en ‘En boca de todos’ con Sonia Ferrer otra vez en plató y Nacho Abad, presentador del espacio en el que se produjo ese brutal encontronazo, se ha pronunciado de un modo rotundo, señalando y condenando el machaque «salvaje» que está recibiendo su colaboradora.

«Lo que me ha parecido una agresión brutal, incomprensible y absolutamente rechazable es lo que ha pasado con Sonia Ferrer en las últimas horas. Ayer en esta mesa Sonia, en su libertad de opinión y expresión, debatió con Amor Romeira y tuvieron un encendido cara a cara. Y las redes han machacado a Sonia desde un punto de vista salvaje con insultos y ataques furibundos«, ha denunciado alto y claro Nacho Abad.

«Creo que en el cara a cara de ayer me enfrenté con muchísimo cariño y muchísimo respeto», se ha defendido Sonia. «Sin duda», ha ratificado Nacho Abad, dándole la razón y poniéndose de su lado. «Quien esté vertiendo tanto odio en las redes debería verlo porque está ahí y me enfrenté con mucho respeto y no contesté a cada una de las múltiples acusaciones y ataques personales que Amor Romeira fue vertiendo a cuenta gotas contra mi», ha rematado la tertuliana.