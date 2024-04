La que le está cayendo a Sonia Ferrer por esta frase a Amor Romeira en ‘En boca de todos’: «Tránsfoba»

Amor Romeira protagonizó este lunes un tenso enfrentamiento con Sonia Ferrer en ‘En boca de todos’ . Dicho desencuentro en el programa de Nacho Abad en Cuatro se ha viralizado en redes sociales, y muchos han criticado la «transfobia» de la presentadora.

«Cuando determinas que las mujeres trans no son mujeres, ejerces una violencia contra el colectivo», comenzó señalando la exconcursante de ‘Gran Hermano’ decidida a explicar sus palabras. Y es que Romeira le dedicó unas muy duras palabras a Ferrer en su última entrevista.

Amor Romeira llegó a asegurar que «no había recibido tanta transfobia» como la que vive ahora mismo, y dejó muy claro quién era la principal responsable. «En parte es culpa de Sonia Ferrer, para que ella lo sepa», sentenció la televisiva hace unos días. Y hoy, no ha perdido tiempo para explicárselo cara a cara.

Amor Romeira a Sonia Ferrer: «No quiero ser como tú»

«¿Y tú no crees que antes de pasar por hormonaciones a menores, por mutilación del cuerpo, no crees que todos los niños deberían pasar por esa prevención psicológica?», clamó Sonia Ferrer en ‘En boca de todos’, lo que hizo saltar a Amor Romeira. «¿Pero por qué tienes que decir mutilación del cuerpo cuando es una reasignación de sexo?», le reprobó. «Tú te has aumentado el pecho y nadie te dice que te has hecho un desgarro muscular en las mamas. Tienes que empezar a tratar con respeto a las personas transexuales. Aprende a respetar Sonia Ferrer», añadió Romeira.

«Yo te tenía muchísima admiración y cuando era pequeña te veía y me sentía identificada conmigo. Sin embargo, ahora que soy adulta, no quiero ser como tú», explicó Romeira a la modelo. Y es que, a Ferrer no le sentó demasiado bien esta encerrona por parte del programa de Cuatro.

Sonia Ferrer y Amor Romeira se enfrentan en ‘En boca de todos’

«Este debate no es igualitario. Se ha legislado para que yo esté atada de pies y manos y se me pueda sancionar por decir que creo que nadie nace con el cuerpo equivocado», explicó Sonia Ferrer para intentar justificarse. Y entonces quiso deshacerse de las acusaciones de Amor Romeira.

La presentadora se puso entonces muy seria. «Yo no siento rechazo a las personas transexuales, es más, me hubiese gustado que hubiesen tenido el apoyo necesario para que personas como tú, que han llegado a hacer un cambio de sexo, no necesitasen medicación de por vida ni mutilarse», añadió Ferrer.

Pero la modelo no se quedó ahí, y comenzó a cargar contra el uso fraudulento de la Ley Trans. «Antes ya había una ley que regulaba esto y solo necesitabas un certificado médico pasando por una valoración psicológica. Sin embargo, ahora, ser mujer es un sentimiento y vemos a muchos hombres que ni cambian de nombre ni de aspecto, pero se consideran mujeres. Esto me parece un escándalo», señaló la enemiga de Amor Romeira.

Entonces, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ quiso frenar el discurso de Sonia Ferrer y poner un punto final a su enfrentamiento. «Creo que la Ley Trans está hecha para personas trans. Estas personas de las que hablas están haciendo un uso fraudulento de la ley en eso estoy totalmente de acuerdo contigo», terminó apuntando la televisiva para zanjar el asunto.

El video en cuestión, que ha corrido como la pólvora en las últimas horas en ‘X’, fue compartido entre otros por el usuario @miguelangelsu1 y ha alcanzado más de 1,8 millones de visualizaciones, 8.600 me gusta y cientos de comentarios.