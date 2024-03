El enganchón fuera de cámaras de Amor Romeira y Alejandra Rubio antes de arrancar ‘Fiesta’

Son la pareja del momento. Desde que fueran pillados por la revista ‘Semana’ besándose en un centro comercial, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se han convertido en el objetivo principal de los paparazzis. Sin embargo, a Amor Romeira le ha llegado una información sobre el hijo de Mar Flores que podría poner en peligro esta relación.

La colaboradora ha explicado este sábado 2 de marzo en ‘Fiesta‘ que, nada más conocerlas, se puso en contacto con la que ella consideraba su amiga, a la que no la hizo ninguna gracia. «A mí no me gusta que Alejandra esté con él. Yo me consideraba amiga de ella y la llamé para contarle informaciones que me han llegado. Yo lo que opino de ellos ya se lo dije a Alejandra. Y ahora ella es libre de manejar esa información como ella considere», asegura Amor Romeira.

Sin embargo, la hija de Terelu Campos hace caso omiso a estas informaciones negativas sobre su novio, como así ha reconocido ella misma en el programa presentado por Emma García en Telecinco. «Es tu opinión pero yo soy libre de tomar las decisiones que quiero. Yo estoy muy bien, sé lo que quiero, sé con quién estoy y estoy muy bien. Estamos los dos agobiados porque esto es una locura, hablando claro, yo no he vivido esto nunca», confiesa Alejandra Rubio.

El rifirrafe en maquillaje entre Amor Romeira y Alejandra Rubio

Sin embargo, la tensión entre ambas colaboradoras de ‘Fiesta’ ha ido a más. Por tal motivo, la presentadora se ha sentado entre ellas y les ha pedido que le contasen, tranquilamente, qué había pasado fuera de cámaras. Ha sido la canaria la primera en tomar la palabra, y ha explicado que en maquillaje, antes de arrancar el programa, han tenido un rifirrafe.

Y es que Alejandra «considera que Amor no se ha comportado como una buena amiga al creer antes a Alberto, su presunto exnovio, que a ella». Precisamente ha sido Alberto el que le ha contado a Amor ciertos detalles de la hija de Terelu Campos que a la canaria no han gustado nada. «Me ha dicho que Alejandra no me considera amiga y que me pone verde», asegura.