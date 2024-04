La encendida denuncia de Sonia Ferrer por el precio a pagar tras su choque con Amor Romeira

Sonia Ferrer ha denunciado la avalancha de odio «terrible» que está sufriendo en redes sociales después de su tenso cara a cara con Amor Romeira en ‘En boca de todos’ a cuenta de la transexualidad en menores y si es conveniente o no que haya asistencia psicológica obligada antes de someterse a tratamientos para transicionar de género.

Amor acusó a Sonia de haber recibido «transfobia» por su culpa: «En mi vida había recibido tanta transfobia como la que vivo en 2024, que en parte también es culpa de Sonia Ferrer». Y, a raíz de ahí, ha sido la presentadora y colaboradora la que se ha convertido en la diana de infinidad de críticas demoledoras, pidiendo su despido de Mediaset y tachándola de «tránsfoba» y de ser «la peor calaña» de la televisión.

Para contextualizar, ese desencuentro tuvo como origen un comentario que realizó Sonia Ferrer en ‘En boca de todos’ hace un tiempo. Entonces, sobre la mujeres trans, dijo que «quizá lo que falla es el concepto que cada una tenga de ser mujer» y le preguntó a Romeira qué era para ella ser mujer. Así, de aquellos polvos estos lodos. Lodos que el programa de Cuatro decidió aprovechar organizando un careo entre ambas, que derivó en un fuerte encontronazo que vimos ayer en pleno directo y que no ha parado de viralizarse en redes.

«¿Y tú no crees que antes de pasar por hormonaciones a menores, por mutilación del cuerpo, no crees que todos los niños deberían pasar por esa prevención psicológica?», llegó a plantear Sonia Ferrer, lo que hizo saltar a Amor Romeira, absolutamente escandalizada por esa pregunta. «¿Pero por qué tienes que decir mutilación del cuerpo cuando es una reasignación de sexo?», le reprobó. «Tú te has aumentado el pecho y nadie te dice que te has hecho un desgarro muscular en las mamas. Tienes que empezar a tratar con respeto a las personas transexuales. Aprende a respetar Sonia Ferrer», le espetó la canaria.

«Yo te tenía muchísima admiración y cuando era pequeña te veía y me sentía identificada conmigo. Sin embargo, ahora que soy adulta, no quiero ser como tú», le soltó sin remilgos Romeira a Ferrer, a la que, por cierto, no le sentó nada bien esta encerrona por parte de ‘En boca de todos’. «Cuando determinas que las mujeres trans no son mujeres, ejerces una violencia contra el colectivo y contra mí personalmente», añadió Amor.

Pues bien, tras el inmenso revuelo que se ha generado, el asunto se ha abordado este martes en ‘En boca de todos’ con Sonia Ferrer otra vez en plató. «Lo que me ha parecido una agresión brutal, incomprensible y absolutamente rechazable es lo que ha pasado con Sonia Ferrer en las últimas horas. Ayer en esta mesa Sonia, en su libertad de opinión y expresión ,debatió con Amor Romeira y tuvieron un encendido cara a cara. Y las redes han machacado a Sonia desde un punto de vista salvaje con insultos, ataques furibundos«, ha opinado Nacho Abad.

«Esa pregunta (la de qué es para ella ser mujer) supuestamente hizo que Amor Romeira sufriese muchísima transfobia. Lo que nunca se cuenta es que por hacer esa pregunta, el odio que me llegó a mi fue terrible también. Estamos acostumbrados, damos nuestra opinión, llevamos un neopreno y aprendemos a que todas esas opiniones negativas nos las resbalen o lo intentamos. A raíz de que ella dijera que la culpa de que sufriera transfobia era mía, vinimos aquí a este cara a cara y surgió el tema de los menores. A los menores hay que hacerles un acompañamiento y hay que asegurarse de cuál es su situación psicológica antes de darles ningún tratamiento, que no debería ser antes de los 18 años», ha insistido Sonia Ferrer en su argumento.

«Y digo eso y lo que me ha caído es… Lo subí a redes para que la gente sepa que no solamente va en un sentido el odio, que el odio está en todas partes. También me gustaría decirle a la gente que no todo el mundo tiene la oportunidad de debatir de estos asuntos en televisión, pero por detrás mucha gente tiene la misma opinión que yo. No soy una excepción, hay mucha gente que cree que a los menores habría que mantenerlos al margen de todos estos tratamientos«, ha proseguido Sonia Ferrer, defendiendo la postura por la que está siendo acusada de «transfobia».

«Creo que en el cara a cara de ayer me enfrenté con muchísimo cariño y muchísimo respeto», se ha escudado Sonia Ferrer. «Sin duda», ha ratificado Nacho Abad. «Quien esté vertiendo tanto odio en las redes debería verlo porque está ahí y me enfrenté con mucho respeto y no contesté a cada una de las múltiples acusaciones y ataques personales que Amor Romeira fue vertiendo a cuenta gotas contra mi«, ha rematado la colaboradora.