Toni Cantó da el sorpresón fichando por Antena 3 para este inesperado proyecto televisivo

Toni Cantó ficha como colaborador de ‘Espejo Público’. El expolítico se une al elenco de tertulianos del programa presentado por Susanna Griso. Su debut se ha producido este mismo lunes, 8 de enero, después de varios días cebando su incorporación al más puro estilo ‘Sálvame’.

Desde el pasado jueves, el magacín matutino de Antena 3 no ha parado de crear expectación reservándose, eso sí, su identidad. «Vais a tener un nuevo compañero de categoría top. Su nombre va a suponer una auténtica revolución. Algunos afortunados ya lo conocen», señaló el equipo.

«A mí me gusta, y creo que va a dar juego en las dos secciones, tiene opinión controvertida, formación y presencia», añadía Gema López para aumentar las expectativas, pues era una de esas agraciadas que ya conocía el nombre de Toni Canto frente al resto de compañeros.

Finalmente, con el regreso de Susanna Griso al programa tras las vacaciones de Navidad, se ha despejado la incógnita. Toni Cantó será uno de los colaboradores estrella de ‘Espejo Público’ y en su estreno ha hecho toda una declaración de intenciones: «Vengo sin líneas rojas, porque siempre me he metido en todos los charcos».

Y es que, tras casi un año sin pisar un plató de televisión debido al precipitado cierre de 7NN en marzo del pasado año, el también actor asegura que vuelve a ponerse frente a las cámaras con muchas ganas y entusiasmo, dispuesto a hablar de todo y a mojarse sin tapujos en la sección de ‘Más Espejo’.

Respecto a política, Toni Cantó se ha definido «de centro». «No he cambiado, quizás me he extremado un poco en la forma. Lo que está pasando en mi país hace que me cabree y parezca más bronco en las formas», ha matizado el valenciano. Veremos cómo funciona en esta nueva andadura televisiva en ‘Espejo Público’.