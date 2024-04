La inmediata y primera reacción de David Broncano al enterarse de su fichaje por TVE

Ha sido, sin duda, la noticia televisiva de este miércoles 10 de abril, el esperado (y polémico) fichaje de David Broncano por RTVE. Tras varias semanas de complejas negociaciones, el ente público por fin daba luz verde al fichaje del actual presentador de ‘La Resistencia’.

Precisamente ha sido en el programa de Movistar Plus+ donde el cómico ha hecho una doble alusión, aunque de forma indirecta, a su salto a TVE. La primera de ellas fue cuando se enteró que uno de los colaboradores de la entrega de este miércoles era Ernesto Sevilla. Una sorpresa que, según reconoció, agradeció no conocer.

Sin embargo, Ricardo Castella le informó de que se lo habían escrito en el email diario del programa. Pero, en esta ocasión, Broncano no lo había visto. Así lo reconocía él mismo: «Si, si sabes que muchas veces me lo leo pero es que justo hoy…». De esta forma, hace referencia al ajetreado día que había tenido de mensajes y noticias sobre su fichaje por la cadena pública.

La reacción de Broncano a su salto a RTVE: «Me estoy enterando ahora»

Poco después, durante su entrevista a los actores Adriana Torrebejano y Carlos Areces, los invitados de este miércoles, la actriz explicaba que venía «de otro proyecto que no podía contar». Para intentar sonsacarle algo más, el presentador y su compañero empezaron a enumerar canales: «¿Es para Antena 3?, ¿para Telecinco?…».

Hasta que Broncano dijo, pausadamente para darle más emoción al tema: «¿Es para te-le-vi-sión… Canaria?». En ese instante, se oyó como una persona del público gritó «¡uyyy!», ya que casi pronuncia «Televisión Española». Esto provocó la risa y un comentario jocoso del presentador: «Al palo eh, casi, casi». Cabe recordar que el programa es grabado, pero, tal y como recordó el cómico, se grabó este mismo miércoles, por lo que ya se conocía, o estaba a punto de conocerse, su fichaje por RTVE.

Por otro lado, en declaraciones ofrecidas a Informalia, David Broncano se mostraba prudente a la hora de hablar del tema del día. «Prefiero no decir nada hasta que me lo cuenten de forma oficial y sepa los detalles», aseguró. «Cuando sepa algo más, ya comunicaré yo mis cosas», añadió, dejando claro que «no voy a decir más, porque me estoy enterando ahora».

El objetivo de TVE de cara a la próxima temporada es enfrentar a Broncano con Pablo Motos y ‘El Hormiguero’. Si bien el nombre de ‘La Resistencia’ pertenece a Movistar Plus+, por lo que el programa tendrá que cambiar de nombre cuando salte a la cadena pública. La primera temporada se emitirá de lunes a jueves, al igual que el programa de Antena 3, y constará de unas 160 entregas.