Bárbara Rey reprueba a Ángel Cristo por lo presenciado en ‘Supervivientes’: «Creo que dice mucho»

Después de que este fin de semana, Bárbara Rey publicara un vídeo asegurando que ella no se había manifestado sobre la expulsión disciplinaria de su hijo Ángel Cristo asegurando que lo que se había dicho en algunos programas de Telecinco era mentira; este lunes ‘TardeAR’ ha ofrecido unas explosivas declaraciones de la vedette contra su hijo.

Así, después de que Ana Rosa Quintana o Leticia Requejo se pronunciaran alto y claro contra Ángel Cristo por hacer un homenaje a su padre al ponerse la cinta en el pelo; Miguel Ángel Nicolás avanzaba que Bárbara Rey se ha cabreado mucho por lo del pañuelo y porque Ana Herminia también lo llevara al recoger a su pareja en Telecinco.

«Bárbara Rey se ha puesto fina filipina por lo del pañuelo», advertía el colaborador de ‘TardeAR’. Después, era Ana Rosa Quintana la que daba paso al vídeo en el que se podía escuchar a la vedette hablando de forma contundente sobre su hijo Ángel Cristo. «Bárbara Rey rompe su silencio en exclusiva en ‘TardeAR’ y ataca duramente a su hijo», avanzaban en el vídeo.

Tras ello, ‘TardeAR’ ofrecía el cabreo de Bárbara Rey con su hijo por el homenaje a su padre con el pañuelo. «Hacer apología de un maltratador y llevarlo como abanderado creo que dice mucho», recalca la vedette tras ver que su hijo ha llevado durante todo el concurso una banda roja en la cabeza en honor a su padre.

Bárbara Rey desmonta a su hijo Ángel Cristo por defender a su padre

Pero lejos de quedarse ahí, Bárbara Rey no duda en dejar mal a su hijo. «Es conocido por todo el mundo que Ángel Cristo padre fue un maltratador, que me hizo la vida imposible, que cuando yo estaba embarazada de mi hijo recibí unas palizas tremendas. Lleva en su cabeza, abanderando al padre que me estuvo maltratando mientras que yo estaba embarazada de él y durante todo el matrimonio. Nunca voy a olvidar que fue un maltratador», recalcaba ella en ‘TardeAR’.

«Ángel Cristo Jr. jamás se ha ocupado de su padre, de su padre nos hemos preocupado Sofía y sobre todo yo«, sentencia Bárbara Rey desmintiendo así lo que ha contado Ángel Cristo sobre su relación con su padre en sus últimos años de vida. «Y lo hice porque creo que era el padre de mis hijos y lo prometí», añade.

Justo después de ofrecer las declaraciones de Bárbara, Vicente Sánchez, director de la revista Diez Minutos y habitual colaborador de ‘TardeAR’ dejaba claro que para Ángel Cristo no es rentable criticar y cuestionar a su padre sino criticar a su madre y que todo lo hace por dinero.