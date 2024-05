Bárbara Rey, obligada a desmentir lo último respecto a Ángel Cristo a golpe de comunicado

Bárbara Rey ha dado un golpe en la mesa. La vedette reconoce estar harta de que los medios de comunicación pongan en su boca palabras que, según ella, no ha dicho, sobre la expulsión disciplinaria de su hijo, Ángel Cristo, de ‘Supervivientes 2024’, tras saltarse el perímetro de seguridad y poner en riesgo su integridad física.

Esta misma semana, ‘TardeAR’ quiso preguntarle a la propia Bárbara Rey sobre su opinión acerca del motivo que habría llevado a su hijo a perder los papeles de esa forma con Aurah Ruiz, a la que dedicó comentarios tremendamente machistas. Y, acto seguido, saltarse el perímetro de seguridad y permanecer tres horas desaparecido.

«Yo después de todo lo que he vivido no me sorprende nada de Ángel. Nada, nada, nada», reconocía la artista murciana a los reporteros del programa vespertino de Telecinco. No obstante, dejaba claro que «su reacción, que no la justifico, fue porque le dolió lo que dijo Aurah». «No se puede defender lo que ha hecho», insistió.

El llamamiento de Bárbara Rey contra los medios de comunicación

Sin embargo, pese a estas declaraciones en exclusiva que concedió a ‘TardeAR’, parece que Bárbara Rey está muy disgustada con los titulares que se han publicado sobre ella en varios portales digitales. Así se lo ha hecho saber a todos sus seguidores de Instagram, a los que ha pedido que no se crean nada de lo que leen en dichos portales.

«Quiero aclarar algo que para mí es importante. En los titulares de los periódicos digitales están poniendo en mi boca cantidad de frases muy desagradables que yo no he dicho en ningún momento«, comienza diciendo la vedette, dejando claro que «no me he manifestado absolutamente en nada con respecto a lo que ha ocurrido en ‘Supervivientes’«.

«Por lo tanto, os pido por favor que no os creáis nada de lo que ponen. Si tengo que decir algo lo diré aquí porque yo no estoy yendo a ningún programa cobrando ni pienso ir. Por lo tanto, os lo regalaré a vosotros si tengo que decir algo, pero todo lo que dicen es mentira», sentencia Bárbara Rey, asegurando que, de romper su silencio, lo hará a través de sus redes sociales y no en un programa de televisión.