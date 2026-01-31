El explosivo cara a cara de Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana en 'De Viernes' que acaba de la forma más insospechada

'¡De viernes!' ha contado esta semana con tres explosivas mujeres. Por un lado, Karmele Marchante, quien regresaba a Telecinco diez años después de su abrupta salida de 'Sálvame', y, por otro, Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana. Ambas se reencontraron frente a frente para intentar enterrar el hacha de guerra.

La escaleta del programa era la misma que en otras ocasiones similares: cada una de ellas sería entrevistada por separado para dar su versión de los hechos sobre el conflicto que mantienen desde hace años. Después, protagonizarían un careo ante la audiencia de Telecinco. Sin embargo, todo saltó por los aires durante la intervención de Carmen Lomana, en concreto cuando esta habló del sonado divorcio de la diseñadora.

En un momento dado, se escuchó decir a Ágatha: "¡Ábreme la puerta! ¡Lo pido de rodillas!". La intención de la exmujer de Pedro J. Ramírez no era otra que irrumpir en el plató para contestar en directo a la empresaria. Los presentadores, Santi Acosta y Bea Archidona, intentaron calmarla, explicándole que, tras la entrevista de Carmen, ella podría hablar largo y tendido para dar su versión de los hechos. Pese a esto, el enfado de la diseñadora fue a más.

Aunque el equipo del programa no la dejó entrar en el plató, sí que puedo enviarle un mensaje a Carmen Lomana a través de la pantalla: "Me está molestando muchísimo que diga que sabe cómo funcionaban las cosas. Yo soy una persona que miento poquísimo y que me está contando cómo es una relación mía, no tiene derecho esta tía. No ha estado en mi casa nunca, no hemos comido jamás, no hemos hablado, ¿qué sabe ella de mi relación, si es abierta o cerrada? ¡Qué cojones sabe esta tía de mi relación!".

Ágatha, muy enfadada, exige entrar en plató en cuanto escucha que Carmen Lomana está hablando de su ex. No está dispuesta a que se toque ese tema sin ella delante.



El tenso cara a cara entre Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada

El momento más esperado tardó en llegar, pero por fin se produjo. Ambas se vieron frente a frente y protagonizaron un careo cargado de reproches y dardos. Para conocer el origen de la enemistad entre las celebrities hay que remontarse al año 2017, cuando la empresaria envió unos mensajes a la diseñadora pidiéndole que "controlase los modales" de su por entonces pareja, Luis Miguel Rodríguez, 'El Chatarrero'.

"Estos mensajes estaban manipulados", se defendió Carmen Lomana, quien reconoció que "me arrepentí y pensé: '¿por qué he dicho esta tontería?'". Pero la cosa no quedó ahí. Años más tarde, la exconcursante de 'Supervivientes' pronunció unas duras palabras sobre la separación de Ágatha y Pedro J. Ramírez, lo que provocó que la diseñadora la bloqueara de su vida tas más de 20 años de amistad. Desde entonces, no han parado de intercambiarse ataques en público.

En el plató de '¡De viernes!', Ágatha tachaba a Carmen Lomana de interesada y sacaba a la luz unos mensajes que la dejaban en evidencia. Tras lanzarse infinidad de reproches, antes de que las dos abandonasen el plató, Santi Acosta y Bea Archidona las proponían que se pusieran la una frente a la otra y se dijesen tres virtudes y tres defectos de la otra.

¿El novio de Carmen Lomana tontea con Ágatha? La insinuación cae como un jarro de agua fría y desata una tensión inesperada entre ambas.



Carmen y Ágatha entierran el 'hacha de guerra'

La primera era la colaboradora televisiva, quien dedicaba unas bonitas palabras a la diseñadora: "Mira, Ágatha, yo siempre digo que te admiro mucho, por lo trabajadora que eres y porque eres muy generosa. Cada vez que me invitabas a tus desfiles y me mandabas vestidos, muy bonitos y con tacones muy cómodos". Por lo tanto, ha destacado de ella que es "muy trabajadora, divertida y generosa".

A continuación, le tocaba el turno a Ágatha Ruíz de la Prada, quien reconocía que Carmen "se maquilla muy bien, muchas veces va bien vestida y la tercera que tiene un novio estupendo". "Los tienes cuadrados", le espetaba la socialité. Aunque el ambiente volvía a caldearse a la hora de decir los defectos de la otra.

"Que no sea tan egocéntrica", decía Carmen Lomana de su examiga, quien, por su parte, criticaba de la empresaria: "Que no sea tan mentirosa". Algo que no gusto nada a esta, quien aseguró: "Yo no me he atrevido a llamarte mentirosa porque es muy feo, pero has mentido como una bellaca".

Antes de despedirse, la exmujer de Pedro J. volvía a tomar la palabra para lanzar una propuesta: "Voy a intentar estar seis meses sin hablar de Carmen Lomana". A lo que esta añadió: "Yo toda la vida". Finalmente ambas se fundían en un abrazo ¿de la paz? Solo el tiempo lo dirá…