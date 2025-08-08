Carmen Lomana sopesa abandonar su puesto en 'Espejo Público' de Susanna Griso y esgrime el motivo

Con el arranque de la nueva temporada televisiva, los programas de la parrilla suelen sufrir cambios de colaboradores. Y, aunque algunos de ellos se mantienen, otros, como es el caso de Carmen Lomana, podrían abandonar sus puestos de trabajo. La socialité se está planteando muy seriamente su continuidad en 'Espejo Público'.

El portal 'Jaleos' le ha preguntado a ella directamente por sus proyectos profesionales de cara a la nueva temporada. La empresaria ha desvelado que continuará en la radio. De hecho, reconoce que su colaboración en Kiss FM es "lo mejor que me ha pasado últimamente". "Luego, sigo en la Cope los sábados, que tiene muchísima audiencia y es completamente diferente a lo de Kiss", añade sobre sus trabajos radiofónicos.

Respecto a la televisión, Carmen Lomana explica que "en Telemadrid estoy en 'Buenos días, Madrid', y en 'Y ahora, Sonsoles'". Sin embargo, duda sobre si seguirá en el magacín matinal de Antena 3: "En 'Espejo Público' no sé si seguiré o no. Tengo que ir quitándome algunas cosas, porque no me da la vida con la cantidad de trabajo que tengo en Instagram".

La exconcursante de 'Supervivientes' fichó por 'Espejo Público' en el año 2020, por lo que es una de las colaboradoras más veteranas del programa. Tanto confiaban en ella que, a finales de 2020 incluso protagonizó su propia sección, en la que desvelaba, a pie de calle, sus rincones favoritos.

Carmen Lomana continuará vinculada a Antena 3 con 'Y ahora Sonsoles'

Pero sus desencuentros esta última temporada con Pilar Vidal pueden haberla pasado factura. La periodista la acusó de hacer comentarios gordófobos sobre su físico y protagonizaron numerosos encontronazos tanto en 'Espejo Público' como en 'La Roca', programa en el que también colaboran ambas. A inicios de 2025 enterraron el hacha de guerra y, hasta la fecha, no se ha vuelto a reabrir.

En el magacín matinal presentado por Susanna Griso, Carmen Lomana ha dado rienda suelta a su espontaneidad. Uno de sus momentos más recordados fue cuando confesó ponerse semen en la cara pensando que no estaban en directo. También ha realizado diversos comentarios sobre su vida personal y ha analizado la actualidad política y social desde su punto de vista.

El motivo de su posible abandono sería sus múltiples proyectos profesionales. Pero, de confirmare su marcha de 'Espejo Público', la empresaria continuaría vinculada a Antena 3 gracias al programa conducido por Sonsoles Ónega en las tardes. Allí comenzó a colaborar en el 2022 para, poco después, desaparecer de forma inesperada. El pasado mes de febrero regresó para quedare. De hecho, bromeó con sus compañeros, a los que reconoció que su objetivo era quedarse más tiempo que en la primera etapa.