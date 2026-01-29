'De Viernes' anuncia a sus 4 invitados de esta semana con un polémico regreso diez años después a Telecinco

Tras anotar el pasado viernes su peor resultado de la temporada con un flojo 9,2% frente al liderazgo de 'El desafío', 'De Viernes' se rearma esta semana en Telecinco con un explosivo cara a cara que dará seguramente muchos momentos y el regreso de Karmele Marchante diez años después de su polémica salida de 'Sálvame'.

Para arrancar la noche, Santi Acosta y Beatriz Archidona recibirán en el plató de 'De Viernes' a dos mujeres que pasaron de ser amigas a mantener una guerra abierta durante años. Así, Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana se verán las caras por primera vez en el programa.

Las empresarias y colaboradoras de televisión se sentarán frente a frente para tratar de resolver un conflicto con constantes ataques cruzados durante años y cuyo detonante fueron unas explosivas declaraciones de la primera cuando la segunda se separó de su marido.

Otro de los puntos fuertes de esta semana en 'De Viernes' será el regreso de Karmele Marchante a Telecinco diez años después de su salida de 'Sálvame'. La periodista desvelará cómo ha logrado rehacer su vida personal y emocional tras atravesar una ruina económica derivada de su matrimonio y sufrir un grave accidente que supuso un importante punto de inflexión para ella.

Además, con su reaparición en 'De Viernes' se producirá un reencuentro con dos de las colaboradoras de 'Sálvame' con las que trabajó durante años. ¿Cómo recibirán Lydia Lozano y Terelu Campos a la que fue su compañera? ¿Hablarán de lo que pasó en el programa tras las brutales acusaciones que hizo Karmele en el pasado?

Carmen Borrego destapará en 'De Viernes' su infierno en 'GH DÚO'

Por último, 'De Viernes' volverá a recibir en el plató a Carmen Borrego, en la que será su primera entrevista tras abandonar definitivamente 'GH DÚO'. La colaboradora revelará los verdaderos motivos de su abandono y cómo son realmente algunos de los concursantes con los que ha convivido.

Posteriormente, la propia Carmen Borrego se sumará a la tertulia sobre la última hora de 'GH DÚO' con María Jesús Ruiz, Mónica Hoyos y Antonio Canales, hijo del bailaor, en la que se verán imágenes inéditas del reality.