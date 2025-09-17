Ágatha Ruiz de la Prada usa 'La Revuelta' para desmontar a 'Bailando con las estrellas': "Está todo preparado. Era angustioso"

Ágatha Ruiz de la Prada ha aterrizado este martes en 'La Revuelta' para visitar a David Broncano por primera vez y presentar su nuevo libro 'Todo por un plan'. Sin embargo, durante su conversación con el humorista, la diseñadora ha terminado rememorando su polémico paso por 'Bailando con las estrellas', cargando de nuevo contra el talent de Telecinco que acaba de arrancar su nueva edición.

"Bailé en un programa de baile y luego me echaron el primer día, pero bueno... Injustamente", ha comenzado explicando la aristócrata ante el presentador de La 1, que era completamente ajeno a su paso por el concurso de Telecinco. Y es que, su breve participación en el talent presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza no estuvo exenta de polémica.

Ágatha Ruiz de la Prada carga ante Broncano contra 'Bailando con las estrellas': "Era muy angustioso"

Poco después de convertirse en la primera expulsada, Ágatha Ruiz de la Prada entró por vía telefónica en 'Fiesta' de Telecinco para aclarar que se sentía "liberada" tras su descalificación contra Carlota Boza, asegurando que eran "bailes muy raros" y que se encontró con "un jurado hostil". Sin embargo, este martes en 'La Revuelta' ha dejado un titular muy diferente y mucho más directo.

Ágatha Ruiz de la Prada y su bailarín Roberto Luján en 'Bailando con las estrellas'.

"Yo creo que está todo preparado, de verdad", ha sentenciado la diseñadora, cargando directamente contra la credibilidad de 'Bailando con las estrellas'. Pero la empresaria no se ha quedado ahí, y al rememorar su experiencia en el concurso ha confesado a Broncano que "era muy angustioso", insistiendo en que no guarda buen recuerdo de su breve paso por el formato.

A su vez, ha rememorado el número de 'quick step' con el tema 'I am what I am' con el que se convirtió en la primera expulsada de la edición. "Ese día lo hice súper bien la verdad, para ser yo quiero decir. Y aún así me echaron, yo protesté mucho", ha recordado Ágatha Ruiz de la Prada, aún molesta por la decisión del jurado, pero conforme con no haber continuado la aventura.

Ante la pregunta de David Broncano de si concursaría en 'MasterChef Celebrity' la diseñadora ha confesado que si nunca se ha atrevido a colocarse tras los fogones de La 1 es simplemente porque "no tiene ni idea de cocinar". "Yo quiero que me hagan un 'MasterChef' de limpiar, porque limpio muy bien", ha propuesto la invitada de este martes.

Antes de despedirse, y cuando llegó el momento de las preguntas clásicas, rechazó responderlas. De forma indirecta, a la del dinero dejó caer al presentador que podría disponer de más de 12 millones de euros en patrimonio, ostentando el récord de su invitada "más forrada". Mientras que a la del sexo se plantó: "Nunca hablo de sexo", clamó, dando por concluida la entrevista.