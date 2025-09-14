Manu Tenorio alza la voz y hace esta denuncia contra 'Bailando con las Estrellas': "Cruel e injusto"

Manu Tenorio ha denunciado públicamente en sus redes sociales lo ocurrido anoche en el estreno de 'Bailando con las Estrellas 2025' por las fuertes críticas que sufrió por parte de algunos miembros del jurado y por la puntuación tan desastrosa que recibió.

La polémica estuvo servida. El cantante no se amilanó y se plantó especialmente ante Julia Gómez Cora, la jueza más dura de 'Bailando con las estrellas', por cuestionarle que cantara durante su baile y por otorgarle un demoledor 2.

"Esto no es de canto, me ha puesto muy nerviosa que estuvieras cantando y moviéndote todo el rato. Concéntrate en el baile. Y te vi además nervioso queriendo que terminara, y la verdad es que yo también tenía ganas de que terminara", le arreó Julia sin anestesia.

Más tarde, y ya en frío, Manu Tenorio mostró su enfado desde la sala de las estrellas: "No me parece que tenga mucho sentido que le digas a un cantante que cuando está bailando canta. ¿Qué quieres que cacaree? ¿Qué quieres que haga si soy cantante?".

Su rebelión se contagió a otros concursantes e incluso bailarines, como Álvaro Cuenca. El maestro de baile de Anabel Pantoja sacó la cara por Manu y cargó contra Julia Gómez Cora: "Es como si me lo hicieran a mí; yo creo que en una primera gala no se puede dar un dos porque desmoralizas a la persona. ¿Con qué cara vas el lunes a ensayar? Hay un trabajo de semanas y semanas como para plantar un 2 a alguien con esa formas".

Pues bien, ese profundo malestar no sólo lo transmitió Manu Tenorio en pantalla durante el directo de 'Bailando con las Estrellas', también en sus redes sociales. "Esta es la cara que se le queda a uno. Creo que el jurado ha sido más estricto de lo que tocaba y apenas han resaltado lo positivo que he mostrado. El jurado ha sido excesivamente injusto conmigo", escribía sin rodeos en su Instagram.

"Me ha parecido cruel la votación después de tanto esfuerzo y trabajo", añadía en un vídeo en el que pedía a sus seguidores que se descargaran la aplicación de Mediaset Infinity para contar con sus votos y poder ser salvado de la expulsión.

"Pero no pasa nada, seguimos adelante con más ganas", advertía Manu Tenorio, dejando claro que no iba a tirar la toalla. Finalmente, tras apelar al voto encarecidamente, fue salvado pese a encontrarse en la última posición del ranking con 18 puntos. Fue una de las grandes sorpresas de la noche y no hay dudas de que contó con el favor del público por esas desproporcionadas críticas. "El pueblo nos quiere", celebraba al acabar la emisión.