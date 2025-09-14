Motín en 'Bailando con las Estrellas': Manu Tenorio y varios concursantes hacen esta denuncia contra el jurado

Si ya en la primera edición hubo momentos de gran tensión y polémica entre el jurado de 'Bailando con las estrellas' con algunos concursantes como Bruno Vila o Ágatha Ruiz de la Prada parece que en esta nueva edición volverá a suceder. O eso se puede deducir tras lo visto en la primera gala con Julia Gómez Cora y Manu Tenorio.

Y es que Manu Tenorio era el concursante más criticado después de su primer baile junto a su pareja, María Monedero. Ambos bailaban un chachacha y tras acabar recibía un fuerte rapapolvo por parte de los jueces. "Veo que tienes mucha dificultad al bailar, tenemos tiempo, es necesario que la escuches porque tienes una fantástica compañera", le advertía Blanca Li.

Además le decía "intenta no cantar mientras esté bailando porque eso no ayuda a concentrarte". Pero si había alguien dura con Manu Tenorio era Julia Gómez Cora que no dudaba en cuestionarle también por lo que había hecho durante todo su baile. "Manu te quiero decir una cosa para ti y para los demás porque os veo muy protestones y cuestionando todo lo que les toca, cambia la actitud", pedía la jueza.

"Esto no es de canto, me has puesto muy nerviosa que estuvieras cantando y moviéndote todo el rato, concéntrate en el baile. Y te vi además nervioso queriendo que termine y la verdad es que yo también tenía ganas de que terminara", soltaba sin cortarse Julia Gómez Cora. "Pues nada, muchas gracias de todas maneras", le contestaba Manu Tenorio.

Tras ello llegaba el momento de las puntuaciones y Manu Tenorio era el que peores notas se llevaba de toda la noche. Así, Julia Gómez Cora le daba un 2 mientras Pelayo Díaz y Blanca Li le puntuaban con un 3. Los más benevolentes eran Inmaculada Casal y Gorka Márquez que le votaban con dos 5 con lo que se quedaba con 18 puntos.

Aunque de primeras parecía que Manu Tenorio no se tomaba mal las puntuaciones y decía "a seguir, hay que seguir luchando, confiando, creyendo y con ilusión", después de una publicidad el cantante se plantaba ante el jurado y sus compañeros se sumaban al motín.

"Me han dicho que durante esta pausa ha habido bronca en la sala de las estrellas", advertía Jesús Vázquez conectando con Valeria Mazza para saber qué había ocurrido. "Yo es que no me parece que tenga mucho sentido que le digas a un cantante que cuando está bailando canta, ¿qué quieres que cacaree? Que quieres que haga si soy cantante", soltaba el cantante.

Primera bronca de la sala de las estrellas 😱😱😱



⭐ #BailandoConLasEstrellas

🔵 https://t.co/72MElZhY3I pic.twitter.com/5WJt1HU5Cm — Bailando con las estrellas (@bailandoest) September 13, 2025

Manu Tenorio y Álvaro Cuenca se encaran con Julia Gómez Cora en 'Bailando con las estrellas'

Tras ello era Álvaro Cuenca el bailarín de Anabel Pantoja el que tomaba la palabra y se sumaba a la crítica contra el jurado. "Es como si me lo hicieran a mí, yo creo que en una primera gala no se puede dar un dos porque desmoralizas a la persona, ¿con qué cara vas el lunes a ensayar? Hay un trabajo de semanas u semanas como para plantar un 2 a alguien con esa forma", se quejaba. "Hay un trabajo, yo he visto a Manu llegar a las 9 de la mañana y dándose un golpe en el brazo. Yo entiendo que son profesionales y juzgan el baile pero no solo es el baile", apostillaba Anabel Pantoja.

A ellos se sumaba Blanca Romero que amagaba con abandonar el programa. "A mí ya me habéis hecho mucho daño porque yo venía a ser feliz y creo que es super injusto, no creo que pueda hacerlo mejor que esto y me quiero ir a mi casa, no quiero volver a bailar delante vuestra", soltaba. "Oye no me hagas un Ágatha", le pedía Jesús Vázquez. "Os va a pasar como con Rosalía, me voy a Broadway, lo siento hasta luego", sentenciaba la actriz. "Yo he echado en falta que se fijen en los valores positivos", añadía Manu Tenorio.

Tras ello, era Julia Gómez Cora la que daba la réplica. "Fue Álvaro el que dijo lo del 2 ¿no? No me sorprende", aseveraba la jueza. "Porque ya pasó lo mismo el año pasado", añadía. "Álvaro quizás te has metido en un lío que no era el tuyo", le decía Jesús Vázquez. "Pero aquí trabajamos todos igual de duro", se manifestaba el bailarín. "Tenemos motín aquí", sentenciaba Jesús Vázquez tratando de seguir con el programa porque iban mal de tiempo.