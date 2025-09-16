'La Revuelta' recibe por primera vez a Ágatha Ruiz de la Prada: del motivo de su visita a su 'miedo' a Broncano

Ágatha Ruiz de la Prada ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este martes para presentar 'Todo por un plan', su nuevo libro. Y la visita de la diseñadora ha pillado por sorpresa a más de un espectador habitual del espacio de TVE, pero esta no ha tardado en destapar durante su conversación con David Broncano el motivo real de su invitación al programa, dejando en evidencia al presentador y su equipo.

Nada más llegar al escenario, la aristócrata no ha tardado en sincerarse con el humorista sobre sus títulos nobiliarios y el secreto tras la colección que presentará este jueves en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid. "Lo he hecho con Inteligencia Artificial. ¿Sabes cuánto tarde en hacerlo? 3 minutos y me encantó", confesaba la invitada.

Ágatha Ruiz de la Prada confronta a David Broncano por invitarla a última hora a 'La Revuelta': "Seguro que os ha fallado alguien"

"Pero eso es un peligro, estás celebrando una cosa que es un problema para ti", le ha reprendido rápidamente el conductor de 'La Revuelta', echando por tierra la defensa de la diseñadora del uso de este tipo de herramientas. "Oye, pero yo soy la única que lo digo. Mucha gente me dice no lo digas, pero yo lo quiero decir. Porque lo que quiere decir eso es que la inteligencia artificial sabe cómo haría yo un desfile", espetaba entonces Ágatha Ruiz de la Prada.

💥 @agathardlp: “La IA sabe cómo haría yo un desfile. La IA me conoce, en 1 minuto puede hacer un desfile mío” "Soy la única que lo dice"



"Te estás tirando piedras a tu tejado, no digas eso. Que te cargas el negocio, ¡Estás loca!", ha insistido David Broncano mientras la invitada quitaba hierro al asunto. "Que no hombre, que la inteligencia artificial me conoce", ha bromado la aristócrata. "Me gusta porque el enfoque de esto es que en todas las profesiones se está evitando hacer ver que son fácilmente reemplazables pero a ti te da igual", ha confesado el presentador.

"Es que dentro de poco la IA será el mejor diseñador del mundo", insistía entonces Ágatha Ruiz de la Prada. "Estás hundiendo tu negocio", le ha advertido el humorista antes de que la diseñadora le dejase en evidencia desvelando cómo recibió la llamada para acudir al programa. "Me he pegado un susto porque estaba la chica esta tan mona que me llamó por teléfono ayer. Apuráis un poco vosotros", le espetaba la invitada.

"Me han dicho que eres muy peligroso"

"¿Ayer te han llamado?", ha preguntado algo extrañado David Broncano, tratando de salir del paso. "Ayer por la tarde, justo cogiendo el avión para venir, o sea que seguro que os ha fallado alguien", ha contestado la diseñadora, desatando las risas en plató mientras el humorista se sonrojaba. "No creo...", ha esgrimido el presentador sin poder contener la risa.

Pero ese no ha sido el último momento de tensión de su entrevista en 'La Revuelta', ya que más tarde Ágatha Ruiz de la Prada ha tenido que frenar al presentador cuando intentaba confiscar su móvil, y conectarlo a la pantalla del programa para mostrar públicamente sus conversaciones de WhatsApp. "Me han dicho que eres muy peligroso y además vengo con muy poca cabeza hoy, así que no me quiero meter en líos", le advertía la diseñadora sobre la impresión previa que tenía antes de la entrevista, que ha terminado apagando su teléfono móvil para frenar la pretensión de Broncano.