¿Quién es el invitado que visita 'La Revuelta' de David Broncano hoy, martes 16 de septiembre?

Tras arrancar la semana reencontrándose con un invitado de la primera temporada, 'La Revuelta' regresa este martes con más sorpresas. David Broncano volvió a recibir a Ricardo Darín meses después de su primera visita al espacio de La 1, aunque esta vez regresó junto a su compañera Andrea Pietra, con quién comparte escenario en 'Escenas de la vida conyugal', la exitosa obra de teatro que protagonizan.

El paso del dúo de actores por el espacio de TVE se tradujo este lunes en un 12.6% de share y 1.430.000, mientras que 'El Hormiguero' volvió a coger distancia con el programa del humorista firmando un 14% de cuota de pantalla y 1.555.000 espectadores gracias a la visita de Arón Piper. Por otro lado, la primera emisión de 'Supervivientes Stars: Última hora' consiguió un 7.6% de share y 857.000 seguidores en la franja.

El invitado de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy, martes 16 de septiembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá a Inmanol Arias y María Barranco, que visitarán el espacio de Antena 3 para presentar 'Mejor no decirlo', su nueva obra de teatro que llegará al Teatro Bellas Artes el próximo 3 de octubre. Por su parte, David Broncano podría recibir por primera vez a una importante diseñadora de nuestro país.

Agatha Ruiz de la Prada podría estrenarse este martes en el espacio de La 1 con motivo del inminente inicio de la Mercedes Benz Fashion Week en Madrid, que arrancará este mismo miércoles. La diseñadora podría acudir al programa del humorista para adelantar todos los detalles de las colecciones que presentará en esta nueva edición de la semana de la moda en la capital, que cumple 40 años este septiembre.

Quién también podría visitar el espacio de David Broncano este martes es el escritor Juan Manuel de la Prada, que con motivo de continuar la promoción de sus recientes publicaciones, podría vivir su primera entrevista en 'La Revuelta'. El también filólogo publicó 'Cárcel de tinieblas' el pasado marzo, la continuación de 'La ciudad sin luz', que completa finalmente su proyecto de novela monumental titulado 'Mil ojos esconde la noche'.