David Broncano aclara días después lo que se vivió con Mariló Montero y el público de 'La Revuelta'

'La Revuelta' ha regresado a TVE con su segunda temporada pisando fuerte. El programa de David Broncano no solo ha conseguido plantar cara a 'El Hormiguero' de Pablo Motos en su primera semana de competencia, sino que, además, la sonada visita de Mariló Montero el pasado martes todavía sigue dando de qué hablar.

Aunque la concursante de 'MasterChef Celebrity' acudió al programa para promocionar la nueva edición del talent culinario, acabó protagonizando un tenso cara a cara ideológico con Broncano donde salieron a relucir temas tan polémicos como la pluralidad en TVE y otras televisiones autonómicas o la tauromaquia. En ambos temas los dos difirieron en sus opiniones, lo que llevó a los usuarios de redes sociales a posicionarse de uno u otro bando.

Días después de ese momento, el presentador de 'La Revuelta' ha respondido que "no hubo cornada" de Mariló Montero, sino que "en todo caso un intercambio de capotazos. No llegué a sentirme corneado". "Yo no conocía mucho a Mariló. Suponía que habría algo de debate, pero hubo más del que pensaba, porque ella fue fuerte desde el principio. Pero me parece lícito y válido. Además era televisivamente interesante y el debate estaba guay", reconoce en una entrevista a Fórmula TV.

Sobre los abucheos que recibió la invitada por parte del público presente en el patio de butacas, David Broncano confiesa que le dio un poco de apuro, pero "eso es inevitable en un programa que no es un programa informativo ni de debate. Si un programa es de debate político creo que lo suyo es que no tenga público. Es un programa de comedia, el público viene a vernos a nosotros y ellos están más de nuestro lado".

"Si fuera un debate político serio, Mariló diría 'Me habéis engañado', pero no lo sabíamos", insiste. Además, deja claro que "el público de ‘La Revuelta' está acostumbrado a ser muy libre a la hora de expresarse". Sobre la presentadora, el jienense reconoce que lo que hizo "no es fácil": "Imagino que los que tengan la intención de meter caña, igual a la primera respuesta mía y viendo al público, ya se achanta, pero ella tiró p'adelante y aguantó bien". "Aunque el público no era imparcial, ella lo gestionó muy bien", sentencia.

Respecto a la comida que propuso Mariló con Broncano, Ana Rosa y Susanna Griso, el conductor de 'La Revuelta' aseguró que "yo estoy a la espera. El otro día vi que Mariló se lo había propuesto a Susanna y dijo que ok. Yo si me invitan voy, yo siempre voy. Ana Rosa no sé si querrá…".