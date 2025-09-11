Pepa Bueno descoloca a David Broncano con lo que ha respondido a las preguntas clásicas de 'La Revuelta'

Pepa Bueno ha terminado de celebrar su regreso a Televisión Española este jueves con su visita a 'La Revuelta', donde se ha encontrado con David Broncano por primera vez en persona tras entrevistarlo el pasado lunes en el 'Telediario 2'. Y además de contestar a las quejas de Mariló Montero sobre su "periodismo sanchista", la presentadora se ha enfrentado las preguntas clásicas del programa.

"El público es muy inteligente. Podemos estar enredados en defendernos o nos concentramos en pasarlo bien, me gusta mucho la información y hacer mi trabajo bien", ha sentenciado la periodista de TVE cuando Broncano le ha puesto al día de la brutal crítica que Mariló Montero verbalizó el pasado martes en 'La Revuelta' contra la cadena pública y sus presentadores, incluida ella misma.

Pepa Bueno se sincera sobre sus relaciones sexuales y su dinero en el banco en 'La Revuelta'

Pero mucho después de defender la calidad del servicio público y la integridad de sus profesionales, Pepa Bueno ha tenido que enfrentarse a uno de los momentos más temidos por todos los invitados de 'La Revuelta'. Y cuando David Broncano le ha formulado la pregunta clásica del dinero, la presentadora ha tratado de ser lo más escueta posible. "Suficiente", ha respondido.

Queríamos DATOS y RIGOR en las Preguntas Clásicas™ y DATOS y RIGOR nos ha dado Pepa Bueno #LaRevuelta pic.twitter.com/YR4kV8pNnb — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 11, 2025

Ante lo que el humorista se ha plantado con una clara petición a la periodista. "Sé honesta, sé transparente, sé plural", le reprochaba Broncano entre risas del público. "Suficiente para que no sea un problema, que es a lo que aspira la mayoría de la gente. No al nivel de Resines por lo que me han contado, si te sirve de orientación", terminaba confesando la comunicadora.

Y David Broncano no dudaba en achacar gran parte de la fortuna de Resines a sus diversos trabajos publicitarios. "Yo nunca he hecho publicidad, sé que hay compañeros que la hacen pero yo considero que si luego tengo que informar de esa empresa...", explicaba Pepa Bueno, sin cerrar la puerta a esa vía de ingresos. "Mientras haga información no, cuando lo deje no sé. Sobre el futuro de nadie me atrevo a pronosticar", ha resuelto la periodista.

"En la otra pregunta también te pido transparencia y que no seas parcial", le advertía el conductor de 'La Revuelta' entonces, antes de explicar "el baremo periodístico" con el que miden las relaciones sexuales del mes. "Muy bien en los tres baremos por la parte de agosto, pero en septiembre con esto de volver a la tele, el 'Telediario', venir a verte a ti... Pocos puntos todavía, pero agosto compensa", ha confesado la presentadora del 'Telediario 2'.

Sin embargo, el humorista no dudaba en insistir en un número concreto para poder apuntar en su ficha de invitados. "Chico, qué obsesión con la cifra, ha pasado medio mes...", espetaba rápidamente Pepa Bueno entre risas mientras sumaba en su cabeza. "Dame un dato Pepa, qué te cuesta", insistió Broncano. "Pues no lo sé... 10-15", terminaba respondiendo la periodista, dejando al presentador sorprendido. "¡Pero bueno! Es que es bastante fuerte, enhorabuena", ha señalado el de Jaén.