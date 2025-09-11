'El Hormiguero' anuncia a los 5 invitados del 15 al 18 de septiembre en su segunda semana contra 'La Revuelta'

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, su presentador Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del lunes 15 al jueves 18 a partir de las 21:50 horas. Y ante otra semana de competencia con David Broncano, el talk show de Antena 3 vuelve a sacar la artillería pesada.

Después de una semana en la que el presentador recibió por primera vez a Mar Flores, se reencontró con Nacho Cano, charló con Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra sobre la próxima temporada de 'La Voz' y realizó un cambio de última hora al cerrar la semana con la primera visita de Yurena en el programa, Pablo Motos se prepara para recibir a esta tanda de invitados con los que continuar su particular guerra de audiencias contra 'La Revuelta'.

La semana de entrevistas en 'El Hormiguero' arrancará con la visita de Arón Piper, que visitará a Pablo Motos para presentar su primer trabajo discográfico con título homónimo. El martes, Inmanol Arias y María Barranco regresarán al espacio de Antena 3 para adelantar todos los detalles de su nueva comedia 'Mejor no decirlo' justo antes de su estreno en el Teatro Bellas Artes de Madrid.

El miércoles llega el turno de Camilo, que volverá al programa de las hormigas justo antes de su último concierto en nuestro país, con el que pondrá fin a su gira de verano. Y el jueves, Luz Casal será la encargada de poner el broche final a la semana de entrevistas, y lo hará para presentar '¿Qué has hecho conmigo?' su nuevo sencillo.

Lunes 15 - Arón Piper

Arón Piper será el primero en pasar por la mesa de 'El Hormiguero' el próximo lunes, y lo hará con una publicación muy especial bajo el brazo. Tras años experimentando en la escena musical, el actor ha estrenado finalmente 'Arón Piper', su primer álbum de estudio. Y durante su visita al espacio de Antena 3 el protagonista de 'Élite' se abrirá sobre todos los secretos tras este trabajo de trece canciones.

Martes 16 - Imanol Arias y María Barranco

El martes, Inmanol Arias y María Barranco aterrizarán en el espacio de Antena 3 para desvelar todos los detalles de su nueva obra antes de debutar sobre el escenario del Teatro Bellas Artes en Madrid. El dúo de actores adelantará a Pablo Motos todos los detalles de 'Mejor no decirlo', su nueva comedia que se estrenará el próximo 3 de octubre.

Miércoles 17 - Camilo

El miércoles queda reservado para un viejo amigo del programa, ya que Camilo regresará una vez más a 'El Hormiguero' tras todo un verano de conciertos por nuestro país. Lo hará justo antes de su última parada, donde concluirá la gira que le ha llevado por varias partes de la geografía española durante el mes de agosto.

Jueves 18 - Luz Casal

Luz Casal será la encargada de poner fin a la semana de entrevistas visitando 'El Hormiguero' para presentar su estreno musical más reciente. La interprete se encuentra promocionando su nuevo álbum de estudio, y su nuevo single '¿Qué has hecho conmigo?' es el segundo adelanto de este misterioso trabajo sobre el que se sincerará durante su visita a Pablo Motos