Giro imprevisto en la lista de invitados de 'El Hormiguero': Dos bajas obligan a cambiar la agenda

Los jueves, Pablo Motos anuncia la lista de invitados que visitarán 'El Hormiguero' la semana siguiente. De esta forma, el pasado 4 de septiembre desveló que este lunes veríamos a Mar Flores, el martes a Nacho Cano, el miércoles a los coaches de 'La Voz' y el jueves a los futbolistas Pedri y Ferrán Torres.

Sin embargo, este martes 9 de septiembre, el presentador ha anunciado un sorprendente cambio en sus invitados del próximo jueves. "El jueves hay cambio de fechas en la agenda deportiva del Barcelona. No pueden venir Pedri y Ferrán Torres, lo harán más tarde", explicaba Pablo Motos, antes de revelar la invitada que acudirá en su lugar: "Vendrá Yurena".

Ambos futbolistas ya han visitado con anterioridad el programa de Antena 3, aunque lo hicieron por separado. Pedri acudió a 'El Hormiguero' en mayo de 2023, mientras que su compañero lo hizo meses después, en octubre de ese mismo año. Lo hizo un día después de haber jugado con la Selección Española y haber logrado la clasificación para la Eurocopa.

Pablo Motos entrevistará por primera vez a Yurena en 'El Hormiguero'

El lugar de Ferrán Torres y Pedri lo ocupará la cantante Yurena. A diferencia de los deportistas, esta será su primera vez en 'El Hormiguero'. La mítica intérprete del 'No cambie' está de plena actualidad tras el estreno de 'Superestar', la serie de Netflix en el que se relata el fenómeno que supuso Tamara en los años 2000.

El éxito de la serie le ha devuelto al foco mediático. Hasta tal punto que, el próximo 27 de mayo hará un concierto en el Palacio de Vistalegre de Madrid bajo el título de 'Yurena: el concierto que nunca fue'. Este recital busca reivindicar su carrera musical, rodeada de luces y sombras. La promotora ha descrito el espectáculo como "justicia cultural" y una "reconciliación artística".

Por el momento no hay fecha prevista para que Pedri y Ferrán Torres visiten el programa de Pablo Motos. Todo dependerá de sus apretadas agendas deportivas.