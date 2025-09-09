'La Revuelta' de Broncano regresa plantando cara a 'El Hormiguero' y el duelo de audiencia se decide por 4 décimas

'La Revuelta' de David Broncano ha arrancado su segunda temporada en TVE recuperando su fortaleza y pisando los talones a 'El Hormiguero' de Pablo Motos, que se impuso por la mínima pero que, con la llegada de su principal competencia, desinfló los abultados resultados de audiencia de la semana pasada.

El primer duelo de la temporada se saldó con un excelente 16,1% de cuota de pantalla y más de 1,8 millones de espectadores para el formato de La 1; en un programa muy aplaudido por el público tras contar con miembros de la Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF) de Galicia como invitados.

Una unidad fundamental en la extinción de incendios a la que se le dio voz en representación de todos los hombres y mujeres que luchan contra el fuego tras registrarse el peor verano en décadas.

Además, para cerrar la emisión, 'La Revuelta' de Broncano recibió a los actores Álvaro Morte y Kiti Mánver, que acudieron al teatro para promocionar la serie 'Dos Tumbas' que se encuentra en el top 1 en Netflix.

Por su parte, la baza de 'El Hormiguero' fue Mar Flores ahora que está en boca de muchos por sus memorias, que saldrán a la luz el próximo miércoles. Con la modelo, el talk show de Pablo Motos lideró y anotó un gran 17,2% y algo más de 1,9 millones de seguidores.

Sin embargo, esa diferencia de apenas un punto de estrechó mucho más en estricta coincidencia. Entre las 21:55 y las 23:07 horas, el duelo se decantó por tan solo 4 décimas y 51 mil espectadores. 'El Hormiguero' obtuvo un 16,8% de share y 1.931.000 y 'La Revuelta' un 16,4% y 1.880.000. Máxima igualdad.

Con todo, la 'guerra' en audiencias entre David Broncano y Pablo Motos se vuelve a poner muy interesante en este arranque de curso, a la espera de ver cómo evoluciona la convivencia de ambos espacios a lo largo de esta primera semana.