David Broncano destripa los próximos invitados de esta semana en 'La Revuelta' y su anuncio desconcierta

'La Revuelta' acaba de arrancar su segunda temporada en Televisión Española y David Broncano ya se ha reencontrado con más de un rostro conocido en sus primeras emisiones. Fernando Tejero y Ricardo Darín han sido los primeros invitados en repetir su paso por el espacio de La 1, así como Candela Peña, que oficializó la semana pasada su fichaje como colaboradora para este curso.

Sin embargo, no ha sido hasta este lunes, antes de recibir al actor argentino Ricardo Darín y su compañera de teatro Andrea Pietra cuando el humorista ha dejado entrever el invitado internacional que podría regresar en los próximos meses al espacio de Televisión Española con motivo de su último lanzamiento musical.

Ed Sheeran anuncia que regresará a 'La Revuelta' y sorprende a David Broncano con un regalo

Antes de arrancar la entrevista, un mensaje de vídeo de Ed Sheeran ha pillado por sorpresa a los espectadores de 'La Revuelta'. "Me divertí muchísimo este verano en tu programa y solo quiero que sepas que el disco del que estuvimos hablando ya está a la venta", ha comenzado explicando el intérprete de 'Shape of you', que visitó a David Broncano en junio tras su concierto en el Estadio Metropolitano de Madrid.

🎸🎁 Ed Sheeran regala su guitarra firmada



Si es que es un majete ❤️ A ver si viene esta temporada también. #LaRevuelta pic.twitter.com/QK2dkunfNV — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 15, 2025

"Y para celebrarlo te he enviado un regalito", ha señalado entonces el artista británico, que ha enviado al humorista y su equipo una guitarra firmada para celebrar el lanzamiento de 'Play', su quinto álbum de estudio que salió a la venta el pasado viernes. Ha sido entonces cuando el cantante ha sorprendido al presentador con una promesa.

"Nos vemos pronto, en cuanto esté de vuelta en España. Mucho amor", ha terminado anunciando Ed Sheeran, dejando entrever su deseo de regresar a 'La Revuelta' y reencontrarse con David Broncano durante los próximos meses. Un escenario más que factible teniendo en cuenta que el británico continuará inmerso durante el próximo trimestre en la promoción a nivel internacional de su nuevo disco.

Los invitados de esta semana en 'La Revuelta'

"Un abrazo para Ed Sheeran, muchas gracias. La vamos a poner por aquí", ha contestado el humorista, que al final de la noche también ha querido adelantar la tanda de invitados de esta semana a su manera. "Ahora el Gobierno nos obliga a anunciarlo", ha bromeado el presentador antes de mezclar invitados reales y falsos en una lista de los próximos tres días.

Entre los posibles invitados del martes figuran Juan Manuel de Prada, Ágatha Ruiz de la Prada o la fallecida María Dolores Pradera. Mientras que el miércoles queda reservado para "unos deportistas campeones del mundo hace nada" o para los protagonistas de la serie 'La Caza' de Movistar Plus+, dejando caer que "entre los actores está Silvia Alonso, muy buena actriz y muy guapa". Y el jueves Ester Expósito o Mirela Balić serán las encargadas de cerrar la semana junto a la actuación de "Loquillo o Sonic el Erizo".