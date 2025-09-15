¿Quién es el invitado que acude hoy a 'La Revuelta' de David Broncano este lunes 15 de septiembre?

Tras vivir uno de los duelos más igualados de la presente temporada durante su última emisión de la semana, 'La Revuelta' regresa este lunes con más sorpresas. David Broncano despidió su primera semana del curso televisivo con la visita de Pepa Bueno, que no dudó en contestar a las acusaciones de Mariló Montero sobre el "sanchismo" de la programación de La 1 y su trabajo al frente del 'Telediario 2'.

La visita de la periodista de TVE, sumada a la actuación de Nerea Berraondo al final de la noche se tradujo en un 14.4% de cuota de pantalla y 1.638.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' quedó tan solo unas décimas por encima firmando un 14.7% de share y 1.675.000 seguidores gracias a su entrevista a Yurena. A su vez, el tramo express de 'Supervivientes All Stars' se conformó con un 9.2% de share y 1.039.000 espectadores.

Ricardo Darín y Andrea Pietra, los invitados de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy lunes, 15 de septiembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Arón Piper, que regresa al espacio de Antena 3 para presentar su primer trabajo discográfico, que ya ha salido a la venta bajo título homónimo. Por su parte, David Broncano recibirá a Ricardo Darín y Andrea Pietra.

El actor regresa este lunes al espacio de TVE junto a su compañera para presentar su obra de teatro, 'Escenas de la vida conyugal'. Se trata de una adaptación de la película del mismo nombre de Ingmar Bergman en una producción dirigida por Norma Aleandro. La obra presenta la vida de Juan y Marina tras su divorcio, explorando los distintos aspectos de su compleja relación.

Darín presenta así su nuevo éxito tras 'El Eternauta', que también presentó en el espacio de David Broncano hace meses durante su primera visita. Ahora, el actor continúa inmerso en la quinta gira internacional de esta versión teatral del film de Bergman, que tras su debut en Buenos Aires en 2013 ha ido conquistando ciudades por todo el mundo hasta llegar al Teatro Rialto en Madrid, donde continúan sus funciones.