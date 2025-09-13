Jordi Évole sentencia lo ocurrido entre David Broncano y Mariló Montero con tres contundentes palabras

Ha sido sin duda el momento televisivo de la semana. Y, por tal motivo, Jordi Évole le ha dedicado su columna semanal de 'La Vanguardia': el cara a cara entre Mariló Montero y David Broncano el pasado martes en 'La Revuelta'. El periodista arranca recordando unas palabras que dijo Pedro Piqueras en una entrevista: que la última droga que había tomado era el smartphone. Esto le ha llevado a hacer una reflexión sobre las redes sociales, los medios de comunicación y algunas ideologías.

El presentador de 'Lo de Évole' se muestra muy crítico con ciertos sectores con "creencias ancestrales". De hecho, va vaticinado que, en un futuro, llevar el teléfono al instituto será recordado como cuando se dejó de fumar en aviones o los niños consumían cigarrillos en las bodas. "Todas las épocas tienen fenómenos inexplicables, algunos perduran como creencias ancestrales: lo de que la Tierra es plana no lo hemos acabado de superar, o los que aseguran que los jueces no hacen política…", ha explicado.

"O los que tumbas leyes favorables a la mayoría de la población, o cuando se muestra comprensión por cómo actúa el Gobierno de Israel", ha continuado enumerando Jordi Évole, en clara alusión a los políticos de la derecha. Continuando con el hilo conductor del móvil y los pensamientos caducos, el comunicador catalán ha recordado el tema televisivo de la semana: el rifirrafe de Mariló Montero y David Broncano en 'La Revuelta'.

Jordi Évole sobre el cara a cara de Broncano y Mariló Montero: "Las dos Españas"

"Me queda reconocer los chutes de felicidad que me sigue proporcionando el jodido móvil… Esta semana mismo, la pantalla se iluminó y me empezaron a saltar vídeos de los diálogos que mantuvieron Broncano con Mariló Montero. Parecía que llevaban un guion. Las dos Españas, o algo parecido, en prime time reunidas en un mismo plató", ha asegurado.

"Tirándose pullas sin perder la sonrisa: ella jugando al ataque en campo contrario, defendiendo que los toros no sufren en las corridas o revelándonos, como si le dijese a Rick en 'Casablanca' 'qué escándalo, aquí se juega', que TVE era una televisión pública sesgada a favor del Gobierno. Hasta un señor del público le habló de Telemadrid. ¿Quién se desengancha así del smartphone, Pedro Piqueras?", sentencia Jordi Évole en su columna.