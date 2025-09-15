Mariló Montero vuelve a la carga contra RTVE y responde si se arrepiente de su visita a 'La Revuelta'

Casi una semana después de que Mariló Montero convirtiese el escenario de 'La Revuelta' en una mesa de debate político, su duro discurso contra Televisión Española y sus ataques de "sanchismo" a sus presentadores continúa generando titulares. Y es que, lejos de dejar pasar su polémicas palabras en el espacio de David Broncano, la periodista se ha reafirmado en una reciente entrevista sobre su análisis del ente público.

En declaraciones a El Mundo, la concursante de 'MasterChef Celebrity' no ha dudado en denunciar el preocupante "estado de salud" que la televisión pública atraviesa a su juicio, bajo el mandato de Pedro Sánchez. "En números rojos. Si cogemos un termómetro, muy roja", asegura la periodista, reafirmándose en la denuncia que trasladó a la audiencia desde 'La Revuelta' en La 1 el pasado martes.

Mariló Montero vuelve a la carga contra la TVE de Pedro Sánchez: "Tiene que ser ecuánime"

"Sánchez se ha encargado precisamente de hacer una construcción de Televisión Española muy roja desde la presidencia", explica Mariló Montero en su entrevista con el medio. Y es que, durante su visita a David Broncano, la comunicadora aprovechó para dejar una ristra de titulares sobre la cadena pública que han generado todo tipo de reacciones. "Hay derecho de que cada uno contrate a los periodistas y los comunicadores que quiera. Pero en las cadenas públicas estaría bien que no se fuera a una idea", sentenció la presentadora.

Otra novedad de la temporada: Ahora somos un programa de debate #LaRevuelta pic.twitter.com/FDa671K4Mw — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 9, 2025

Una exigencia que ha reiterado ante el citado medio, insistiendo en que el ente público "tiene que ser ecuánime, esforzarse por el 'fifty-fifty'" en cuanto a la ideología de sus presentadores y sus contenidos. Cabe recordar que Montero no se cortó en señalar a Silvia Intxaurrondo, Pepa Bueno y Javier Ruiz entre otros presentadores de La 1 por sus "vehemencias hacia las políticas sanchistas", que según ella contaminan los contenidos de la cadena.

"A Pedro Sánchez le gusta mucho secuestrar instancias públicas", ha sentenciado Mariló Montero, que a su vez se ha mostrado satisfecha por la actitud con la que abordó su visita al espacio de David Broncano y el debate generado por sus opiniones. "Trato de sacar de mi cabeza lo que pueda convertirse en un remordimiento, es una Thermomix oscura que no beneficia, que no hace más que destrozarte el corazón", explica la periodista sobre su arranque de sinceridad en TVE y si se ha arrepentido de soltarse la lengua.