Joaquín Prat alza esta queja por lo que piensa hacer ‘Supervivientes’ con este concursante

Joaquín Prat ha elevado una queja a ‘Supervivientes’ de forma indirecta por lo que se pretende hacer con Rubén Torres, uno de los concursantes más queridos por la audiencia y con papeletas para convertirse en uno de los finalista de esta edición, que ya encara su recta final en Telecinco.

«¿Creéis que a Torres le va a hacer ilusión recibir la visita de Maite? La única que recibe, la única que va a recibir Torres después de 80 días ahí, es la de Maite Galdeano», ha señalado el presentador, sorprendido con que la organización del reality le vaya a hacer esta ‘putada’.

Lo cierto es que, desde hace semanas, se ha creado un juego entre la suegra de Kiko Jiménez y el bombero, fantaseándose con una hipotética relación entre ellos una vez salga del reality. Y la dirección de ‘Supervivientes’ parece querer explotar esta absurda y forzada trama. Por eso, Maite ha puesto rumbo a Honduras este miércoles para llevar a cabo esa especie de desvirtualización o primera cita mañana jueves durante la gala con Jorge Javier Vázquez.

Ante las palabras de Joaquín Prat, Antonio Rossi ha opinado en una dirección similar: «Creo que Rubén Torres va a estar tan sorprendido que se va a pensar que es una broma de la organización, estoy convencido. Y va a decir ‘¿y la verdadera visita?’ Se va a quedar ahí en el chasco total».

«Y creo que le va a perjudicar porque según lo que le cuente a lo mejor Maite le puede llevar por el camino oscuro», ha sostenido Alejandra Prat. «A mi me llevan a Maite Galdeano y, vamos, la lío parda», ha apostillado por su parte Pepe del Real, también en contra de que ‘Supervivientes’ haga esta jugarreta al concursante.

Y es que, como ha dejado entrever Joaquín Prat, más allá del espectáculo televisivo, todo esto encierra una clarísima injusticia hacia Rubén Torres. Una vez producidas las visitas de Gorka y Blanca este martes en ‘Tierra de Nadie’, el bombero será el único concursante que arrancó la aventura desde el principio que no ha recibido el input de ningún ser querido. Y esto no gusta ni a su fandom ni a su entorno.

Sin duda, es de todo punto incomprensible que el primer contacto con el exterior para el superviviente sea una persona que no conoce de nada en lugar de un familiar o de un ser querido como sucede con el resto de participantes. Probablemente, no se quejará por ello y se prestará al juego que se le proponga, pero este feo gesto por parte del programa no le agradará a buen seguro aunque ese malestar se lo reserve en su fuero interno.