La injusticia en ‘Supervivientes’ con Rubén Torres ¿esconde trato de favor a Kiko Jiménez?

‘Supervivientes’ fletará a Maite Galdeano hasta Honduras para que en la gala de este próximo jueves se reencuentre con Rubén Torres. Desde hace semanas, se ha creado un juego entre la suegra de Kiko Jiménez y el bombero, fantaseándose con una hipotética relación entre ellos una vez salga del reality.

El de Badalona ni siquiera pone cara a la madre de Sofía Suescun, para él Maite es como un ente abstracto o una entelequia, pero ha entrado al trapo y hasta en la pasada gala dedicó su collar de líder a la navarra. Ella, por su parte, se muestra ilusionada por algo que es puro show y que, obviamente, no va a tener ningún recorrido.

Sin embargo, la organización de ‘Supervivientes’ parece querer explotar esta absurda y forzada trama y, por eso, Jorge Javier Vázquez anunció que Maite Galdeano iba a poner rumbo a Honduras el miércoles para llevar a cabo esa especie de desvirtualización o primera cita el jueves durante la entrega principal del reality.

Y más allá del espectáculo televisivo, todo esto encierra una clarísima injusticia hacia Rubén Torres. Una vez se produzcan las visitas de Gorka y Blanca este martes en ‘Tierra de Nadie’, el bombero será el único concursante que arrancó la aventura desde el principio que NO ha recibido el input de ningún ser querido. Y esto no gusta ni a su fandom ni a su entorno.

Es de todo punto incomprensible que el primer contacto con el exterior para el concursante sea una persona que no conoce de nada en lugar de un familiar o de un ser querido como sucede con el resto de supervivientes. Probablemente, no se quejará por ello y se prestará al juego que se le proponga, pero este feo gesto por parte del programa no le agradará a buen seguro aunque ese malestar se lo reserve en su fuero interno.

La reacción del público está siendo muy crítica, y muchos señalan que la idea de invitar a Maite Galdeano a la isla enmascara un trato de favor sospechoso a Kiko Jiménez, que, indirectamente, tendría una segunda visita en Honduras tras la de Sofía Suescun aprovechándose de este juego que intenta vender el programa.