Rubén Torres y Jorge Pérez se unen en esta inequívoca opinión sobre el ganador de 'Supervivientes 2025'

Borja González ha sido el ganador de 'Supervivientes 2025' contra todo pronóstico frente a Álvaro Muñoz Escassi, su contrincante en el duelo final, y Montoya y Anita, que se tuvieron que conformar con la tercera y cuarta posición respectivamente. Y sobre este resultado se han pronunciado Rubén Torres, subcampeón de la edición pasada, y Jorge Pérez, ganador de la temporada 2020.

En el caso del bombero, ha explicado que "desde el principio yo decía que quería que ganara o Escassi o Borja". "Así que ya os podéis imaginar lo que pienso sobre la final. Yo encantadísimo. Para mí ha sido una final ideal", ha sentenciado sin ocultar, eso sí, su sorpresa con el duelo final.

"No me lo esperaba, pensaba que iba a llegar Montoya o Anita, pero me alegro de que la final fuera entre Escassi y Borja. Que ganara Borja, me alegro muchísimo por él. Me cae muy bien. Así que enhorabuena", ha proseguido Rubén Torres.

Respecto a Álvaro Escassi, ensalza que "lo ha petado en las pruebas": "Eras también justo merecedor. Sé lo que es ver pasar el cheque de 200 mil euros por delante y no llevártelo a casa". Y es que Torres se ha sentido identificado con el exjinete al haber quedado subcampeón frente a Pedro García Aguado el pasado año.

Y en la misma línea que Rubén Torres se ha pronunciado Jorge Pérez. En este caso, un ganador de 'Supervivientes': "Borja creo que es un muy justo ganador y me alegro de que haya ganado. Creo que también Escassi hubiese sido un justo ganador, pero bueno, ha ganado Borja, que también se lo merece y mucho. En cualquier caso, ambos hubiesen sido justísimos ganadores. Felicitar a Borja y a su familia y que disfruten de este momento"